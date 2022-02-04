Ох уж эти бордюры! В миндортрансе ответили на претензии водителей

Автомобилисты Челябинска продолжают высказывать недовольство по последствиям ремонта трамвайных путей и установки вдоль них бордюрного камня. В данный момент эти работы приостановлены – спасибо за вмешательство начальнику ГУ МВД по Челябинской области Михаилу Скокову, который в ходе своей первой пресс-конференции на этом посту заявил, что установка бордюров вдоль рельсов может нести риски с точки зрения обеспечения безопасности дорожного движения. К тому же, как выяснялось, работы были не согласованы с ГИБДД. Однако еще накануне пресс-конференции ИА «Урал-пресс-информ» делало запрос в миндортранс по поводу этого ремонта.

Сотрудники агентства спрашивали министерство:

- Почему работы по капитальному ремонту трамвайных путей были начаты в зиму?

- Почему те участки дороги, где бордюры возле трамвайных путей еще не установлены, не обозначены никакими знаками? Водители не видят, что там опасность и машина может попасть яму между дорогой и путями и получить повреждения.

И вот какой ответ мы получили:

«Все обособленные участки трамвайных путей обозначены знаками 5.14 -Выделенная полоса. На участках, где в зимний период была невозможна установка бордюрного камня, установлены специальные блоки, либо отсыпан щебнем край, чтобы автомобили не повреждали колеса. При совершении ДТП на место происшествия выезжает ГИБДД и определяется виновник», - ответили в министерстве.

Однако водители почему-то не видят знаков, ни блоков, ни отсыпки на улице Цвиллинга и продолжают попадать колесами в околотрамвайную колею. Не ответили в министерстве и на вопрос, почему капремонт трамвайных путей был затеян поздней осенью - в начале зимы, ведь было очевидно, что до снегопадов дорожники не управятся. Конечно же, не управились и, мало того, создали на этот период в городе мощнейший транспортный коллапс, усугубляемый еще и погодными сюрпризами.

В этой связи и ГИБДД по городу Челябинску приходится проявлять гибкость, разбираясь, то ли пресловутая колея в ДТП виновата, то ли водитель.

«Сотрудники будут смотреть можно ли было в данном месте пересекать водителю трамвайные пути или нет. Если было можно и ДТП или повреждение произошло не по вине водителя, а из-за неудовлетворительного состояния дорожного полотна, то выявленные недостатки будут зафиксированы сотрудниками ГИБДД для дальнейшего принятия мер к дорожным организациям», - сообщила начальник отделения пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по городу Челябинску Ирина Токарева.

Теперь же благодаря Михаилу Скокову в Челябинске создана рабочая группа для обсуждения вопросов обособления трамвайных путей. В ее составе представители миндортранса, ГИБДД и администрации Челябинска. Вопрос на засыпку: что мешало специалистам обсудить нюансы предстоящего капремонта до его начала?