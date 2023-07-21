ОНФ про подземные переходы в Челябинске: есть вход, но нет выхода

В Челябинске подземные переходы на площади Революции продолжают оставаться испытательным полигоном для инвалидов. Судя по всему, с прошлого года. Ровно год назад в июле агентство «Урал-пресс-информ» с подачи активистов регионального Народного фронта поднимало эту тему.

И вот вновь жительница Челябинска обратилась на #СтримНФ с криком о помощи. Электронные пандусы, на которые власти потратили немаленькие деньги, по сути в нерабочем состоянии. Впрочем, один из них работает, только без посторонней помощи на него не заехать. Второй сломан и обмотан сигнальной лентой. Табличка с надписью «Не работает» актуальна лишь в самом переходе.

Администрация города ссылается на отсутствие деталей для ремонта и предложила альтернативный способ - ступенькоход, но и он не работает. Оператор предложил обойти и спуститься там, где есть обычный пандус.

А вот металлический пандус, как сообщают активисты Народного фронта, сделан не по ГОСТу, в некоторых местах и вовсе отсутствует.

Общественники с требованием незамедлительно решить проблему обратились в администрацию Челябинска и в прокуратуру - с просьбой дать правовую оценку ситуации.