Осторожно, лжегазовики!

«Челябинскгоргаз» предостерегает жителей Челябинска, что мошенники нередко представляются сотрудниками этой службы. Чтобы избежать неприятностей, надо следовать следующим правилам.

Газовых компаний множество, и даже если в их названии есть слова «газ», «газовый», «городской» - это вовсе не горгаз (правильное название горгаза в столице Южного Урала – АО «Челябинскгоргаз»). Обычно цель частных организаций – уговорить вас купить оборудование или услугу по завышенным ценам. При этом данный товар или услуга на самом деле могут быть не нужны. Договор на техобслуживание внутридомового газового оборудования (ВДГО) заключает управляющая организация. Обратитесь в вашу УК и уточните, с какой именно организацией заключен договор и когда на самом деле ожидается приход газовиков. С какой специализированной организацией заключать договор на техобслуживание внутриквартирного газового оборудования (ВКГО), решает сам владелец жилья. Во избежание недоразумений можно обратиться в ту же организацию, с которой действует договор на ВДГО. Либо выбрать иную. Представители других газовых компаний, с которыми нет договоров на ТО ВДГО или ТО ВКГО, не имеют отношения к вашему газовому оборудованию, поэтому не стоит открывать им двери. Беспрепятственно пускать в дом необходимо только аварийную службу – в случае аварии, при запахе газа.