Отделение радиотерапии челябинского онкоцентра возобновило работу

Отделение радиотерапии общего профиля челябинского онкоцентра, накануне закрытое из-за вспышки ковида среди пациентов, сегодня, третьего февраля, возобновило работу.

Об этом агентству «Урал-пресс-информ», сообщила пресс-секретарь ГБУЗ «Челябинский центр онкологии и ядерной медицины» Екатерина Долдина.

По ее словам, отделение только начало заполняться, ведется госпитализация больных. Обычно лечение здесь проходят от сорока до пятидесяти человек.

Напомним, отделение было закрыто на один день для проведения комплекса санитарно-противоэпидемических мероприятий. После проведенной дезинфекции данное подразделение онкоцентра вернулось к плановой работе.

Выписанные по причине наличия симптомов ковида пациенты по прошествии семидневного карантина и при наличии отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию продолжат лечение.