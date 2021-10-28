28.10.2021
Текслер нашел замену депутату Айткалиеву на посту руководителя своей общественной приемной в Трехгорном
28.10.2021
В Катав-Ивановске по решению суда доступ к заброшенному садику будет закрыт
28.10.2021
В Челябинской области откорректировали график доставки пенсии в нерабочие дни
28.10.2021
В Челябинске за кражу электросамокатов задержаны двое нетрезвых мужчин
28.10.2021
Экс-начальник Ростехнадзора Магнитогорска вернет государству миллион
28.10.2021
В Челябинске выясняют обстоятельства схода железнодорожных вагонов
Вакцинироваться или еще подождать?
Откровения южноуральского ковид-диссидента, попавшего в реанимацию
28.10.2021
Кого и когда в Челябинской области будут отстранять от работы без прививки от ковида
27.10.2021
Южноуральцы, переболевшие ковидом без ПЦР-подтверждения, не получат QR-код
27.10.2021
Во дворце спорта «Юность» Челябинска развернут мега-пункт вакцинации от ковида
27.10.2021
В Челябинской области приостановлена диспансеризация и профосмотры
Как корреспондент агентства «Урал-пресс-информ» в начальника отряда женской колонии превратилась
27.10.2021
Получат ли QR-коды южноуральцы с антителами, переболевшие ковидом без ПЦР-подтверждения
26.10.2021
Ирина Гехт ответила на вопросы по новым ограничениям в Челябинской области
25.10.2021
Определена продолжительность осенних каникул для школьников Челябинской области
22.10.2021
В Челябинске обсудили вопрос зонирования зеленой территории рядом с Тополиной аллеей
22.10.2021