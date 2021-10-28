Откровения южноуральского ковид-диссидента, попавшего в реанимацию

Житель Челябинской области, который был категорически против вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 и не верил в традиционные методы лечения ковида, резко изменил свое мнение после попадания в реанимацию. К счастью, врачам удалось его спасти.

Первый вице-губернатор Ирина Гехт на брифинге зачитала выдержки из письма ковид-диссидента врачу, который спас ему жизнь.

«Один из главных врачей прислал СМС. Его знакомый был ковид-диссидентом. Когда он заболел, он отрицал традиционную медицину и лечился у гомеопатов. А потом попал в реанимацию», - поделилась Ирина Альфредовна.

Вчера этот пациент написал доктору письмо. Сначала Ирина Гехт не планировала его озвучивать, но решила рассказать, чтобы непривитые задумались. По ее словам, это показатель того, как люди, прошедшие через реанимацию, по-другому относятся к вакцинации.

«Я третий день дома. И пусть не всё пока в порядке - сатурация слабовата, ноги не держат, воздуха не хватает. Но я дома. Это значит, что у моих сыновей есть отец, у внуков – дед, у сестры – брат, а у жены – муж. И все это богатство, только благодаря тебе и твоим докторам. Я видел своими глазами что происходит. И это страшно. Это не поддаётся какому-то разумному объяснению и осознанию. Это ужас. Но против этого ужаса стоите Вы. Я не просто был неправ, я - полный урод. И прощения мне нет. Но я прошу меня простить. Я обязательно приеду к тебе. Я постараюсь всё объяснить…», - говорится в письме.

По словам Ирины Гехт, такие письма достаточно часто получают врачи от тех людей, которые отрицали всё - наличие коронавируса, его опасность, необходимость защищаться, прививаться. Но, попав в критическом состоянии в больницы, резко поменяли свое мнение. Но, к сожалению, не всех удается спасти.

«Это печально. Мы теряем человеческие жизни, пренебрегая совершенно безопасной мерой, которая могла бы предотвратить тяжелое течение и летальный исход», - подытожила первый вице-губернатор