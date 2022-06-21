Открытие биологов ЧелГУ поможет успешной социализации детей-аутистов

Доцент кафедры микробиологии, иммунологии и общей биологии биологического факультета Челябинского государственного университета (ЧелГУ) Юлия Филиппова внесла серьёзный вклад в понимание природы аутизма и совершенствование диагностики, поиск новых терапевтических мишеней и улучшение методов терапии детей с аутизмом.

С каждым годом количество маленьких пациентов, страдающих аутизмом, растёт.

Как сообщили в пресс-службе ЧелГУ, исследования последних двух десятилетий показывают, что дисфункция иммунной системы и микробиоты желудочно-кишечного тракта в рамках оси «микробиота кишечника – иммунная система – мозг» являются ключевым фактором риска развития расстройств аутистического спектра (РАС) у детей.

Для успешной социальной адаптации и улучшения качества жизни детей, которым поставлен диагноз «аутизм», сегодня остро необходима разработка новых комплексных подходов к их лечению и реабилитации. А это невозможно без чёткого понимания природы патогенеза расстройств аутического спектра, огромную роль в котором играет, как выяснили биологи ЧелГУ, дисфункция оси «микробиота кишечника – иммунная система – мозг».

«Кишечные бактерии, и, прежде всего, эндогенная микробиота тонкой кишки, – это важная составляющая метаболизма организма человека, – поясняет Юлия Филиппова. – Посредством нервной и иммунной систем, или напрямую, через метаболиты, кишечные бактерии участвуют в нейротрансмиссии к центральной нервной системе, выступая модуляторами пластичности мозга, когнитивных функций и поведения в целом. Комплексная одномоментная оценка воспалительного потенциала и периферических сигнальных молекул оси «микробиота кишечника – иммунная система – мозг» и их биологических вариаций может расширить представления о механизмах, участвующих в развитии РАС, определить биологические маркеры различных клинических фенотипов РАС и осуществить индикацию новых терапевтических мишеней».

В процессе научного исследования биологи ЧелГУ обратили внимание на то, что среди детей с РАС встречаются лица с разным поведением: среди них есть пациенты с ярко выраженными поведенческими и психическими отклонениями, а есть те, кто демонстрирует незначительную степень задержки психо-речевого развития. При этом среди аутистов известны и весьма одарённые дети, удивляющие успехами, к примеру, в математике или искусстве. К слову, Илону Маску, известному предпринимателю и инженеру, в своё время был поставлен диагноз «синдром Аспергера», относящийся к расстройствам аутистического спектра.

«Сегодня все дети с РАС состоят на учёте у психиатра и, как правило, получают медикаментозную терапию, включающую ноотропные препараты и нейролептики. Это классический подход к лечению. Однако, каждый ребёнок с диагнозом «аутизм» – уникален, – объясняет Юлия Филиппова. – Многие авторы подчёркивают, что часть детей с аутизмом нуждается прежде всего в адекватной психолого-педагогической коррекции».

Для корректной постановки диагноза у детей с РАС, биологи ЧелГУ изучили параметры иммунной, нейроэндокринной систем и микробиоты тонкого кишечника. Теоретической базой исследования выступили представления об иммунном ответе как классической реакции организма на стресс, в результате которой начинает развиваться воспаление.

«Таким стрессом, как правило, является вирусное или бактериальное инфицирование женщины во время беременности, – разъясняет Юлия Филиппова. – В общий кровоток матери и плода поступают молекулы воспаления – цитокины, а они, в свою очередь, влияют на формирование всех систем организма плода на всех этапах его развития, что находит отражение в изменениях формирования связей в мозге».

Научный поиск позволил учёным ЧелГУ определить биологические маркеры, с помощью которых можно уточнить клинический диагноз детей с аутизмом, чтобы применять для каждой подгруппы детей разные методы лечения. Эти показатели входят в ось «микробиота кишечника – иммунная система – мозг».

«Мы выяснили, что у большинства аутистов есть те или иные нарушения в работе желудочно-кишечного тракта, – говорит Юлия Филиппова. – Как правило, родители не придают этому большого значения, а между тем, больших сдвигов в развитии ребёнка с РАС, в частности, уменьшения проявления агрессивности, можно добиться, нормализовав микробиом кишечника. На такой вывод наталкивают и результаты проделанной нами научной работы, и практические наблюдения».

Фундаментальное исследование природы аутизма, выполненное в ЧелГУ, уже сегодня находит варианты практического применения. Ещё в процессе проведения научного эксперимента учёные-биологи и практики, работающие с детьми-аутистами, пришли к необходимости формирования методики, в основе которой находится коррекция питания пациентов с РАС. Эта работа уже начата и радует своими результатами. Первые успехи стали возможны благодаря поддержке со стороны инициативных родителей, Комитета социальной политики города Челябинска и сотрудников челябинского социально-реабилитационного центра «Здоровье».