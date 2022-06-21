Открытие биологов ЧелГУ поможет успешной социализации детей-аутистов

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Доцент кафедры микробиологии, иммунологии и общей биологии биологического факультета Челябинского государственного университета (ЧелГУ) Юлия Филиппова внесла серьёзный вклад в понимание природы аутизма и совершенствование диагностики, поиск новых терапевтических мишеней и улучшение методов терапии детей с аутизмом.

С каждым годом количество маленьких пациентов, страдающих аутизмом, растёт.

Как сообщили в пресс-службе ЧелГУ, исследования последних двух десятилетий показывают, что дисфункция иммунной системы и микробиоты желудочно-кишечного тракта в рамках оси «микробиота кишечника – иммунная система – мозг» являются ключевым фактором риска развития расстройств аутистического спектра (РАС) у детей.

Для успешной социальной адаптации и улучшения качества жизни детей, которым поставлен диагноз «аутизм», сегодня остро необходима разработка новых комплексных подходов к их лечению и реабилитации. А это невозможно без чёткого понимания природы патогенеза расстройств аутического спектра, огромную роль в котором играет, как выяснили биологи ЧелГУ, дисфункция оси «микробиота кишечника – иммунная система – мозг».

«Кишечные бактерии, и, прежде всего, эндогенная микробиота тонкой кишки, – это важная составляющая метаболизма организма человека, – поясняет Юлия Филиппова. – Посредством нервной и иммунной систем, или напрямую, через метаболиты, кишечные бактерии участвуют в нейротрансмиссии к центральной нервной системе, выступая модуляторами пластичности мозга, когнитивных функций и поведения в целом. Комплексная одномоментная оценка воспалительного потенциала и периферических сигнальных молекул оси «микробиота кишечника – иммунная система – мозг» и их биологических вариаций может расширить представления о механизмах, участвующих в развитии РАС, определить биологические маркеры различных клинических фенотипов РАС и осуществить индикацию новых терапевтических мишеней».

В процессе научного исследования биологи ЧелГУ обратили внимание на то, что среди детей с РАС встречаются лица с разным поведением: среди них есть пациенты с ярко выраженными поведенческими и психическими отклонениями, а есть те, кто демонстрирует незначительную степень задержки психо-речевого развития. При этом среди аутистов известны и весьма одарённые дети, удивляющие успехами, к примеру, в математике или искусстве. К слову, Илону Маску, известному предпринимателю и инженеру, в своё время был поставлен диагноз «синдром Аспергера», относящийся к расстройствам аутистического спектра.

«Сегодня все дети с РАС состоят на учёте у психиатра и, как правило, получают медикаментозную терапию, включающую ноотропные препараты и нейролептики. Это классический подход к лечению. Однако, каждый ребёнок с диагнозом «аутизм» – уникален, – объясняет Юлия Филиппова. – Многие авторы подчёркивают, что часть детей с аутизмом нуждается прежде всего в адекватной психолого-педагогической коррекции».

Для корректной постановки диагноза у детей с РАС, биологи ЧелГУ изучили параметры иммунной, нейроэндокринной систем и микробиоты тонкого кишечника. Теоретической базой исследования выступили представления об иммунном ответе как классической реакции организма на стресс, в результате которой начинает развиваться воспаление.

«Таким стрессом, как правило, является вирусное или бактериальное инфицирование женщины во время беременности, – разъясняет Юлия Филиппова. – В общий кровоток матери и плода поступают молекулы воспаления – цитокины, а они, в свою очередь, влияют на формирование всех систем организма плода на всех этапах его развития, что находит отражение в изменениях формирования связей в мозге».

Научный поиск позволил учёным ЧелГУ определить биологические маркеры, с помощью которых можно уточнить клинический диагноз детей с аутизмом, чтобы применять для каждой подгруппы детей разные методы лечения. Эти показатели входят в ось «микробиота кишечника – иммунная система – мозг».

«Мы выяснили, что у большинства аутистов есть те или иные нарушения в работе желудочно-кишечного тракта, – говорит Юлия Филиппова. – Как правило, родители не придают этому большого значения, а между тем, больших сдвигов в развитии ребёнка с РАС, в частности, уменьшения проявления агрессивности, можно добиться, нормализовав микробиом кишечника. На такой вывод наталкивают и результаты проделанной нами научной работы, и практические наблюдения».

Фундаментальное исследование природы аутизма, выполненное в ЧелГУ, уже сегодня находит варианты практического применения. Ещё в процессе проведения научного эксперимента учёные-биологи и практики, работающие с детьми-аутистами, пришли к необходимости формирования методики, в основе которой находится коррекция питания пациентов с РАС. Эта работа уже начата и радует своими результатами. Первые успехи стали возможны благодаря поддержке со стороны инициативных родителей, Комитета социальной политики города Челябинска и сотрудников челябинского социально-реабилитационного центра «Здоровье».

ЧелГУ
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19.06.2022 17:02

Анонсы событий и мероприятий на 20 июня

19.06.2022 16:48

ВТБ: снижение ставки по ипотеке до 7% может удвоить спрос на госпрограмму

19.06.2022 15:07

Главные новости Челябинской области за прошедшую неделю (с 13.06.22 по 19.03.22)

19.06.2022 13:18

На «Невском пятачке» установили стелу в память об южноуральских защитниках Ленинграда

19.06.2022 12:39

Президент, губернатор и спикер Челябинской области поздравляют медработников

19.06.2022 09:40

На птицефабрике под Челябинском случился большой пожар

18.06.2022 22:53

Фельдшер из Челябинской области пообщалась с президентом

18.06.2022 21:29

В Челябинской области продлили штормовое предупреждение по 19 июня

18.06.2022 18:05

Быть достойными жителей Донбасса, своих предков и своей истории

18.06.2022 17:54

России нужна собственная концепция справедливого мироустройства

18.06.2022 17:17

Чего не хватает Челябинску - "льда" или деревьев? Вице-мэр и челябинцы не сошлись во мнениях

18.06.2022 14:11

От областной больницы до «Изумруда»: челябинцам напомнили о работе рекреационного маршрута

18.06.2022 14:01

На пяти пригородных маршрутах Челябинской агломерации заработает пересадочный билет

18.06.2022 13:39

Центральный район Челябинска расцвел и заблагоухал

18.06.2022 13:19

В Челябинске с целью ее последующего развития исследуют улицу Пушкина

18.06.2022 13:10

Челябинцев приглашают на бесплатный предпремьерный показ сериала «Детективное агентство Мухича»

18.06.2022 13:04

В Копейске снова горела «ГАЗель»

18.06.2022 12:47

Миасс в шоке: в городе ушел под землю грузовик

18.06.2022 12:30

На участке рекультивированного мазутохранилища в Златоусте взошла зеленая трава

18.06.2022 12:05

Воины Росгвардии вернулись домой после «донбасской» командировки

17.06.2022 23:12

Турецкий политолог: Журналистский корпус на ПМЭФ демонстрирует профессионализм

17.06.2022 19:23

В выходные в Челябинской области тепло, дожди и грозы

17.06.2022 19:08

В четырех городах Челябинской области НМУ продлены на сутки, в одном – до полудня субботы

17.06.2022 18:34

Анонсы событий и мероприятий на выходные

17.06.2022 18:25

Владимир Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке

17.06.2022 18:22

Задержан заместитель начальника полиции Магнитогорска

17.06.2022 17:58

Штормовое предупреждение для южноуральцев на вечер 17 июня и на 18 июня

17.06.2022 17:02

В России появится виртуальная соцкарта на базе платежной системы «Мир»

17.06.2022 16:28

На ПЭМФ дан старт «Большому Уралу»

17.06.2022 16:27

На одном из остров озера Увильды нашли тело мужчины

17.06.2022 15:59

Полиция выдала предостережения защитникам челябинского леса на Тополинке: опасения вызвал пикник с детьми

17.06.2022 15:20

Центральный пляж Еткуля готов принять отдыхающих

17.06.2022 15:03

Александр Лазарев: Главная сила здравоохранения – это люди, профессионалы

17.06.2022 14:55

На ПМЭФ подписано соглашение о сотрудничестве ВТБ и Курганской области

17.06.2022 14:38

Больница в Ясиноватом получила медоборудование и медикаменты от Челябинской области

17.06.2022 14:26

Где в Челябинской области будет выставлен Кубок Гагарина

17.06.2022 14:15

Земельные участки в Миассе, где ликвидировали стихийные свалки, вновь обрастают отходами