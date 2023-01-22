Открытие цирка в Челябинске вновь откладывается, губернатор просит помощи у вице-премьера

Срок завершения реконструкции государственного цирка в Челябинске вновь перенесен. Губернатор Челябинской области попросил вице-премьера посодействовать в своевременном финансировании ремонтных работ.

Напомним, челябинский цирк был закрыт на ремонт в мае 2019 года. Изначально планировалось завершить реконструкцию в 2020 году, но сроки уже неоднократно переносились. Кроме того, намечалось построить новое общежитие для цирковых артистов взамен старого, аварийного.

Губернатор Алексей Текслер на этой неделе обсудил с заместителем председателя правительства РФ Татьяной Голиковой вопрос о завершении реконструкции здания Челябинского государственного цирка. Как пояснили в пресс-службе главы региона, работы по проведению капитального ремонта в челябинском цирке приостановлены из-за корректировки проектно-сметной документации.

«В настоящее время завершается разработка проектно-сметной документации», – отметил на встрече с вице-премьером Алексей Текслер.

По словам генерального директора Росгосцирка Сергея Белякова, срок окончания работ пришлось скорректировать в силу ряда причин.

«В связи с тем, что уже после утверждения проектов капремонта вступило в силу постановление правительства РФ об утверждении требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию, а также возникли новые требования по пожарной безопасности, проекты пришлось дорабатывать. Изменились и сроки работ, и их стоимость», – рассказал Сергей Беляков.

В Росгосцирке уточнили, проекты новых договоров капремонта включают в себя обширные изменения по обеспечению условий для маломобильных групп населения, по интерьерным и фасадным решениям. Добавляются технологические решения, включающие в себя цирковую технологию, свет и звук.

При условии получения своевременного финансирования весь комплекс работ будет завершен в 2023-2024 годах, уточнили в Росгосцирке.

«Рассчитываем на принятие решения о выделении финансирования для завершения ремонта, так как Челябинский государственный цирк является востребованным учреждением культуры», - заявил губернатор Челябинской области на встрече с вице-премьером.

Напомним, Челябинский цирк построили в 1979 году по проекту института «Челябинскгражданпроект». Архитекторы взяли за основу облик краснодарского цирка, учтя при этом опыт лучших цирков страны и мнения артистов. Первого января 1980 года в новом здании состоялось первое представление.

В мае 2019 года, через сорок лет после открытия, челябинский государственный цирк закрылся на реконструкцию. На эти цели изначально намеревались направить 600 миллионов рублей.

Первоначально были предусмотрены работы по обновлению фасада здания и кровли, замене системы отопления, электро- и водоснабжения, системы вентиляции и кондиционирования, обновлению зрительного зала и фойе, установке современного звукового и светового оборудования, благоустройству прилегающей территории. Кроме того, вместо старого здание цирковой гостиницы намечали возвести новое, соединив его с цирком теплым переходом. Строительство общежития планировалось софинансировать из областного бюджета - 79,3 миллиона рублей.

Работы по реконструкции цирка предполагалось завершить к концу 2020 года, потом сообщили, что капремонт начнется только в 2021 году (а до этого выполнялись работы, на которые не требовалось разрешения), а срок его окончания был перенесен на 2022 год. Но вновь возникли проблемы.