Открытие пунктов вакцинации в вузах Челябинской области пока под вопросом

Крупные университеты Челябинской области активно готовятся к проведению массовой прививочной кампании по коронавирусной инфекции COVID-19. Но пока не все вузы готовы открывать пункты вакцинации на своих площадках.

В Магнитогорском государственном техническом университете (МГТУ) им. Г.И. Носова сообщили, что в вузе готовы проводить вакцинацию в студенческой поликлинике. «На территории кампуса МГТУ находится поликлиника №3 АНО «ЦКМСЧ» (студенческая). В ней созданы все условия для проведения вакцинации студентов и преподавателей, - сообщила пресс-секретарь управления информационной политики МГТУ им. Г.И. Носова Ксения Перчаткина. - Поставить прививку от коронавируса будет можно после поступления вакцины в университет».

В Южно-Уральском государственном гуманитарно-педагогическом университете (ЮУрГГПУ) также готовы ставить прививки в помещении фельдшерского здравпункта. Для этого есть необходимое оборудование. «Единственное, довольно серьезное требование к соблюдению холодовой цепи в настоящее время не может быть выполнено на базе университета, потому что вакцина хранится при достаточной низкой температуре и размораживается непосредственно перед прививкой. К этому неспециализированные немедицинские организации пока не готовы», - пояснил проректор по молодежной и социальной политике ЮУрГГПУ Евгений Жоров.

В Южно-Уральском государственном университете (ЮУрГУ) пока прививки от коронавируса ставить не планируют, так как в самом вузе невозможно соблюсти все требования по хранению вакцины. «Должен быть соблюден температурный режим хранения, в одной ампуле содержится пять доз, поэтому при вскрытии ампулы вакцина вводится одномоментно пятерым людям, срок хранения открытой ампулы не более двух часов, - пояснили в пресс-службе. - Хранить вакцины необходимо по определенным правилам: в морозильных камерах с холодовым элементом. Такая аппаратура есть на базе Городской больницы №2 и совсем скоро появится в поликлинике № 1».

В Челябинском государственном университете (ЧелГУ) базой вакцинации сотрудников и студентов станет городская больница №2, где после согласования графика, все записавшиеся смогут привиться, уточнили в управлении по связям с общественностью.

А пока в вузах Челябинска и Магнитогорска формируются списки желающих вакцинироваться среди педагогического состава и студентов.

В ЮУрГУ уже порядка 600 человек из профессорско-преподавательского состава заявили о своем желании поставить прививку от ковида. Опрос был проведен через личные кабинеты сотрудников. «Кроме этого, на всех информационных ресурсах вуза будет проведена разъяснительная работа. Мы дадим ответы на вопросы, для кого прививка важна, какие у нее преимущества и ограничения, - сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе вуза. - Студенты будут вакцинироваться позже, когда в область поступит новая партия вакцины». В пресс-службе уточнили, в вузе не планируют вводить поощрения для привитых и ограничения для тех, кто прививку не ставил.

В ЮУрГГПУ в настоящее время также формируют списки желающих вакцинироваться сотрудников. «В первую очередь на вакцинацию откликнулись люди старшего возраста, которые уже давно ждут возможности получить вакцину. Выжидательной позиции придерживаются те, кто переболели простудными заболеваниями и пока не знают о наличие или отсутствии у них антител», - сообщил Евгений Жоров.

Массовая вакцинация для студентов ЮУрГГПУ стартует несколько позже. Пока в списки на вакцинацию вошли 15 человек, которые занимаются волонтерской деятельностью и реализацией общественных проектов. «Некоторые из студентов переболели COVID-19, многие не знают своего статуса по антителам. Поэтому нельзя сказать о повальном желании прививаться», - уточнил Евгений Жоров. В вузе также не планируют как-то отмечать вакцинированных. «Что касается стимулирования и введения отличительных документов, сейчас подчёркивается добровольный характер вакцинации, а выдавать справки и паспорта, на мой взгляд, могут только медицинские организации», - пояснил Евгений Жоров.

В ЧелГУ на каждом факультете составляются списки сотрудников и студентов, желающих привиться. «Их количество будет известно в понедельник, 25 января», - сообщили в управлении по связям с общественностью ЧелГУ.

В МГТУ им. Г.И. Носова также уже определены желающие привиться среди сотрудников, преподавателей и студентов.