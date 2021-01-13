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Отменены занятия в школах Челябинска и Магнитогорска

Сегодня, 13 января, в связи с низкой температурой окружающего воздуха отменены занятия в школах города Челябинска и Магнитогорска.

«В связи с низкой температурой воздуха отменяются занятия в школах города Челябинска с 1 по 7 классы первой и второй смены», - сообщает администрация города.

В образовательных учреждениях Магнитогорска мороз оставил дома всех учеников, обучающихся в первую смену.

«13 января 2021 года, в связи с низкой температурой воздуха отменяются занятия для учеников 1-11 классов школ города, которые обучаются в первую смену», = сообщает мэрия.

По данным Челябинского Гидрометцентра, в шесть утра в Челябинске было минус 26-28 градусов, ветер северный 1-3 метров в секунду.

Напомним, занятия для учащихся с первого по четвертый класс отменяются при понижении температуры воздуха до минус 25 градусов и при скорости ветра 1-4 метра в секунду, а также в безветренную погоду при минус 25-27 градусов.