09.08.2022
Объем вкладов жителей Уральского федерального округа за год вырос на 50 миллиардов рублей
09.08.2022
Подросток натравил собаку на челябинку из-за сделанного замечания
09.08.2022
Челябинский суд не выпустил из СИЗО Дмитро Новикова, обвиняемого в мошенничестве
09.08.2022
На Южном Урале возобновился рост ипотечного кредитования
09.08.2022
В Ленинском районе Челябинска отремонтируют трамвайные пути
09.08.2022
«Балаганчик сказок» даст уличные спектакли в трех городах Челябинской области
Отставка в минсельхозе Челябинской области
22.04.2019
Челябинская область – в передовиках технического перевооружения сельхозпроизводства
27.08.2018
АПК Челябинской области обеспечивает регион собственным продовольствием и развивает экспорт
25.01.2018
Транспорт бюджетных учреждений ветеринарии оборудуют ГЛОНАСС
В Челябинской области отметили казахский национальный праздник «Туган Жер»
08.08.2022
Текслер: Железная дорога особенно сейчас важна для экономики региона
05.08.2022
Главой Челябинска Натальей Котовой занялась прокуратура из-за состояния дороги
04.08.2022
Челябинские чиновники претендуют на Шнобелевскую премию: вдоль трамвайных путей оборудуют прогулочные зоны
03.08.2022
«Войска Дяди Васи» Челябинской области принимают поздравление с Днем ВДВ
02.08.2022