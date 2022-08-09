Отставка в минсельхозе Челябинской области

Первый заместитель министра сельского хозяйства Челябинской области Александр Завалищин освобожден от занимаемой должности.

Соответствующее постановление подписал губернатор региона Алексей Текслер. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Служебный контракт с Александром Завалищиным расторгнут восьмого августа 2022 года по его инициативе.

«Освободить Завалищина Александра Васильевича от замещаемой должности первого заместителя министра сельского хозяйства Челябинской области, расторгнуть с ним служебный контракт и уволить с государственной гражданской службы 8 августа 2022 года по инициативе гражданского служащего», - говорится в постановлении.

В октябре 2022 года Александру Завалищину исполнится 65 лет. Это предельный возраст пребывания на гражданской службе.

В 2000-2004 годах работал начальником главного управления сельского хозяйства и продовольствия Челябинской области. С июля 2004-го по 2010 год был первым заместителем министра сельского хозяйства региона, затем ушел в коммерческие структуры, а в 2014 году вновь вернулся в ведомство. До мая 2017 года был начальником управления по развитию сельскохозяйственного производства министерства, затем занимал пост первого замминистра.

ДЛЯ СПРАВКИ

Александр Васильевич Завалищин родился 19 октября 1957 года. В 1979 году окончил Челябинский институт механизации и электрификации сельского хозяйства (сегодня - ИА ЮУрГАУ).

В 1998 году занял пост директора совхоза «Новый Урал», Варненский район.

С февраля 2000 до июня 2004 работал начальником Главного управления сельского хозяйства и продовольствия Челябинской области.

С июля 2004 по 2010 год трудился в министре сельского хозяйства Челябинской области на посту первого заместителя руководителя.

С апреля 2010 года работал в коммерческих структурах.

В январе 2014 года вновь вернулся в минсельхоз региона, где сначала занимал пост начальника управления по развитию сельскохозяйственного производства, а с мая 2017 года – первого заместителя министра.