07.06.2023
В Челябинской области состоится фестиваль военных оркестров
07.06.2023
В Челябинской области локализован крупный торфяной пожар
07.06.2023
В Челябинске закроют движение по улице Омской
07.06.2023
Аварийные «квадраты» в Челябинске могут значительно сократиться с помощью застройщиков
07.06.2023
В добрый путь, Аврора: юная рысь улетает из Челябинска в новую жизнь на юге России
07.06.2023
В Челябинске возобновляется движение трамваев по проспекту Победы
Парк Калининского района Челябинска осветят за 3,4 миллиона рублей
06.06.2023
На Первом озере Челябинска появится благоустроенная набережная
06.06.2023
Жители Челябинска выбрали объекты благоустройства 2024 года
29.05.2023
Новая пешеходная зона на улице Свободы в Челябинске продолжает преображаться
18.05.2023
Новую пешеходную зону проспекта Победы посетили прокурор и глава Курчатовского района
В Челябинской области назвали самые популярные имена рожденных в мае малышей
07.06.2023
В торговых точках Челябинской области ищут отравленный «Мистер Сидр»
06.06.2023
Жара в Челябинской области немного спадет
05.06.2023
В Челябинске горячую воду отключат в 63 учебных и 23 лечебных учреждениях
05.06.2023
«Зигальга» станет частью Большой южноуральской тропы
05.06.2023