Парк Калининского района Челябинска осветят за 3,4 миллиона рублей

В парке культуры и отдыха Калининского района Челябинска ведутся замена опор наружного освещения и установка системы видеонаблюдения.

Как отмечают в районной администрации, данные работы осуществляются в рамках муниципального контракта с целью сделать прогулки калининцев по благоустроенной территории района более комфортными и безопасными.

По данным сайта госзакупок, начальная стоимость контракта на выполнение работ по установке опор уличного освещения на территории парка культуры и отдыха Калининского района составляла 4 463 059,83 рубля.

От претендентов на получение данного контракта поступило шесть заявок, одна из них была отозвана в последний день их приема, второго июня.

Контракт получила организация, предложившая наименьшую цену, - территорию парку подрядчик осветит за 3 395 000 рублей.

Согласно техзаданию, опоры уличного освещения должны появиться на общественном пространстве в течение тридцати дней со дня заключения муниципального контракта.