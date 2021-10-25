Патологоанатом Челябинска: Все умершие от ковида, кого мы исследуем, не вакцинированы

Жителям Челябинска и области, которые еще не вакцинировались от коронавирусной инфекции COVID-19, предлагают задуматься о своей безопасности и принять правильное решение.

«Сейчас всех, кого мы исследуем в патологоанатомическом отделении при вскрытии умерших от COVID-19, не вакцинированные. Я сталкиваюсь с этим в практике, мне есть чем подтвердить свои слова», - заявила Елена Ермолаева, заведующая патологоанатомического отделения ГКБ №1 Челябинска.

В реанимационное отделение ковидного госпиталя, развернутого на базе больницы, также поступают в основном непривитые. Это отмечают коллеги Елены, работающие в реанимации «красной зоны».

По мнению Елены Ермолаевой, введение обязательной вакцинации и QR-кодов необходимо. «Если кто-то всё ещё не верит нужно ли прививаться, то стоит задуматься», - призвала патологоанатом.

Ранее первый вице-губернатор Ирина Гехт подчеркивала, что показатели смертности совершенно четко коррелируются с уровнем вакцинации. И это не эмоции, а сухие статистические данные.

Челябинская область в октябре устанавливает новые антирекорды по смертности. С начала пандемии умерло уже пять тысяч 343 жителя. Из них четыре тысячи 73 человека умерли непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 270 человек - от иных заболеваний, а коронавирус поспособствовал преждевременному уходу.