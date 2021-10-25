25.10.2021
Пенсионерка из Магнитогорска заложила квартиру, чтобы взять кредит для аферистов
25.10.2021
Лишь 14% жителей Южного Урала готовы вакцинироваться ради работы
25.10.2021
«Табачника», задержанного ФСБ, суд оставил на свободе
25.10.2021
В Челябинске за неделю планируют снести сорок незаконно размещенных объектов
25.10.2021
Администрация Калининского района Челябинска будет писать заявление в полицию на подрядчика из Екатеринбурга
25.10.2021
После победы российских киберспортсменов общественники выступили за созидательные онлайн-игры
Патологоанатом Челябинска: Все умершие от ковида, кого мы исследуем, не вакцинированы
25.10.2021
Путин поручил нарастить темпы вакцинации и предоставлять два отгула привитым
25.10.2021
В Челябинской области сократят сроки получения результатов тестирования на ковид
25.10.2021
Лишь 14% жителей Южного Урала готовы вакцинироваться ради работы
25.10.2021
Полиция Челябинска отправляется в бары и рестораны
Определена продолжительность осенних каникул для школьников Челябинской области
22.10.2021
В Челябинске обсудили вопрос зонирования зеленой территории рядом с Тополиной аллеей
22.10.2021
В Челябинской области определен период нерабочих дней
21.10.2021
Владимир Путин подписал Указ о нерабочих днях в октябре-ноябре
20.10.2021
Неработающих и невакцинированных пенсионеров предлагают отправить на самоизоляцию
20.10.2021