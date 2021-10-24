В Челябинской области названы отстающие территории по уровню вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19. В этих территориях отмечается и высокий уровень смертности.

«Плохиши вакцинации традиционно - Златоуст, Миасс, Троицк, Еманжелинск. Низкий уровень вакцинации в этих четырех территориях (с учетом того, что первые три муниципалитета – это достаточно крупные населенные пункты) сказывается и на общей статистике», - рассказала первый вице-губернатор Ирина Гехт.

Ирина Альфредовна рассказала, что в десятку худших входит и Южноуральск, откуда в начале осени поступало много жалоб на то, что врачи отговаривают жителей делать прививку от коронавируса. «Сегодня по Южноуральску видим низкий процент вакцинации и высокий процент смертности, - констатировала Ирина Гехт. - Показатели смертности совершенно четко коррелируются с уровнем вакцинации и в данном случае с позицией ряда врачей, которые отговаривали население. Вот результат».

В Южноуральск выезжали областные чиновники и местная администрация подключалась (в части технического сопровождения – ответы на звонки, внесение в регистр). «Сегодня ситуация нормализуется, но рост смертности Южноуральску это сегодня дало», - с сожалением отметила Ирина Гехт.

В настоящий момент в области вакцинированы первым компонентом 995 тысяч 337 человек (с учетом ФМБА), не считая повторно привитых. Это составляет 36,9% от всего взрослого населения региона (разные источники считают по разному, на стопкоронавирусе.рф не учитывается ФМБА, хотя в общей численности населения они присутствуют).

Не явились на второй этап вакцинации 2,4% (в среднем по России больше 4%). Повторно вакцинированы 54 тысячи 970 человек.

Текущий темп вакцинации (из расчета за последние семь дней) – восемь тысяч 547 человек в сутки. Неделю назад – не более двух тысяч.

Удельный недельный темп вакцинации (в день на сто тысяч населения) – 456. «По темпу вакцинации мы занимаем 14 место среди 85 субъектов. Новый максимум в сутки – 13 тысяч», - уточнила Ирина Гехт. В области работают круглосуточные пункты. Сейчас за ночь прививается более 400 человек (ранее – 70-80).