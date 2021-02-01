Пенсионеров Карабаша ввели в заблуждение по поводу вакцинации от ковида

Пожилым жителям Карабашского городского округа (Челябинская область) незаконно отказали в вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19, ссылаясь на то, что имеющаяся в поликлинике вакцина не подходит для этой категории. Главврача ждет серьезный разговор с первым вице-губернатором по этому дезинформации пенсионеров.

Как рассказала на брифинге главный редактор газеты «Карабашский рабочий», сегодня в Карабаше – первый день вакцинации от ковида. В поликлинику пришло немало желающих, но повезло не всем - гражданам в возрасте 60 лет и старше отказали в прививке, мотивируя, что вакцина «Гам-Ковид-Вак» (торговая марка «Спутник V») для этой категории не подходит и надо ждать другую.

«Мы разберемся. Это абсолютно некорректная информация, - заявила первый заместитель губернатора Ирина Гехт. – Мы говорим о том, что люди старшего возраста – приоритет для вакцинации. Это граждане 65+, а лучше 55+, особенно с хроническими заболеваниями должны прививаться в первую очередь».

Ирина Альфредовна еще раз подчеркнула, что никаких противопоказаний для применения вакцины «Гам-Ковид-Вак» у пожилых нет. «Никаких противопоказаний по применению вакцины Спутник V для этой возрастной категории нет. Она прошла все соответствующие испытания и 25 декабря 2020 года было получено разрешение на ее применение и вакцинирование пожилых», - уточнила первый вице-губернатор.

Как оказалось, пенсионерам Карабаша предоставила недостоверную информацию главный врач городской поликлиники. Якобы, она прочла это предостережение в инструкции. «Я не знаю, как говорить о профессионализме наших руководителей. Эта инструкция была еще до тех писем, которые сейчас размещены на сайте Минздрава РФ и Росздравнадзора. В них указано, что по результатам испытаний официально разрешено вакцинировать граждан старше 60 лет этой вакциной. Сегодня я с главным врачом лично поговорю о ее компетентности в этой части», - сообщила Ирина Гехт.