Пенсионеры Челябинской области не спешат ставить прививку от ковида, хотя входят в группу риска

В Челябинской области только 33% лиц старшего возраста (от 65 и выше) поставили прививку против коронавирусной инфекции. При этом именно эта категория южноуральцев входит в группу риска по развитию тяжелого течения заболевания и вероятности смертельного исхода.

«Пациенты старше 65 лет – самые уязвимые в части заболеваемости ковидом. Смертность среди заболевших из этой группы пациентов высокая. А привито всего лишь 33% от всех лиц старше 60 лет. Это очень маленькая цифра», - рассказала главный внештатный специалист - терапевт минздрава региона Анна Мищенко на пресс-конференции 14 октября.

В среднем по области доля вакцинированных от ковида жителей гораздо выше - более 50 процентов южноуральцев привито от этой инфекции (детей не прививают).

В последние недели заболеваемость коронавирусом среди пожилых растет. «Граждане старшего возраста – это группа самого высокого риска неблагоприятного течения ковида ввиду того, что в этом возрасте снижается иммунитет и имеются в наличие большое количество сочетанных заболеваний», - отмечает главный врач Челябинского областного клинического терапевтического госпиталя для ветеранов войн Татьяна Василенко.

«Пожилые пациенты – это основной контингент реанимационных отделений. И у них риск неблагоприятного исхода при попадании в реанимацию возрастает в разы. У невакцинированных риск еще более увеличивается, - добавил главный внештатный специалист пульмонолог Челябинской области Владимир Антонов.

У пациентов старшего возраста также высока вероятность развития пульмонологических осложнений.

Вакцинация снижает риск тяжелого течения и летальных исходов. У привитых болезнь протекает намного легче. «Если вакцинированный пожилой человек заболевает коронавирусной инфекцией, то у него заболевание протекает в более благоприятной форме, чем у непривитого. Мы не получаем осложнений, и он остается жив. А если пациент привит еще вдобавок от гриппа и пневмококка, то душа за таких пациентов более спокойна. Они легко выходят из болезни», - отмечает Антонов.