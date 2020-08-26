Пенсионеры Челябинской области получат выплату ко Дню пожилого человека
Пенсионеры Челябинской области получат единовременную выплату ко Дню пожилого человека, который ежегодно отмечается первого октября.
Решение поддержать людей старшего поколения принял глава региона Алексей Текслер. Выплаты в размере 700 рублей пенсионеры начнут получать с сентября.
Как сообщает пресс-служба областного правительства, выплату получат свыше 909 тысяч южноуральцев. Это женщины, которые к первому октября 2020 года достигнут возраста 55-ти лет, и мужчины, которым к указанной дате исполнится 60 лет, получающие пенсии (независимо от вида).
На эти цели из регионального бюджета выделено около 636-ти миллионов рублей. Для оформления выплаты специально никуда обращаться не надо. Получить деньги можно будет так же, как и пенсию: либо на почте, либо средства зачислят на счет.
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