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Пенсионеры Челябинской области получат выплату ко Дню пожилого человека

Фото: 
Валерий Иванов
Общество
Сегодня, 17:13
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Пенсионеры Челябинской области получат единовременную выплату ко Дню пожилого человека, который ежегодно отмечается первого октября.

Решение поддержать людей старшего поколения принял глава региона Алексей Текслер. Выплаты в размере 700 рублей пенсионеры начнут получать с сентября.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, выплату получат свыше 909 тысяч южноуральцев. Это женщины, которые к первому октября 2020 года достигнут возраста 55-ти лет, и мужчины, которым к указанной дате исполнится 60 лет, получающие пенсии (независимо от вида).

На эти цели из регионального бюджета выделено около 636-ти миллионов рублей. Для оформления выплаты специально никуда обращаться не надо. Получить деньги можно будет так же, как и пенсию: либо на почте, либо средства зачислят на счет.

 

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