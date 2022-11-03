03.11.2022
За сутки ковид подтвержден у 113 южноуральцев, выздоровело 433, умерло четверо
03.11.2022
Новые сказки о главном: ноябрьские премьеры в видеосервисе Wink
03.11.2022
Перекрестки и мосты Челябинска в выходные обработают солью
03.11.2022
Торговый дом ММК: новые возможности для маркетинга
03.11.2022
ГИБДД призывает южноуральцев не совершать дальних поездок в выходные
03.11.2022
Как сэкономить на продуктах 1000 рублей в месяц
Перекрестки и мосты Челябинска в выходные обработают солью
Обработанные участки пообещали очистить от реагента в нормативные сроки
31.10.2022
На обработку региональных дорог Челябинской области направлено 78 машин
21.03.2022
Челябинские дорожники посыплют город солью
12.02.2022
Челябинские власти сообщили о ночной обработке опасных участков дорог реагентами
10.02.2022
Челябинские власти будут бороться с последствиями непогоды, посыпая остановки
Яблоки, выращенные в Челябинской области, впервые поступили в ретейл
02.11.2022
Призванные в армию до конца года южноуральцы рассредоточатся по всей стране
02.11.2022
Луганские школьники отдохнут на каникулах в «Еланчике»
01.11.2022
ФСБ задержала подозреваемых в хищении денег, выделенных Минцифры
31.10.2022
Челябинский «ВОИН» получил высокую оценку Ассоциации ветеранов «Альфа»
30.10.2022