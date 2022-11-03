Перекрестки и мосты Челябинска в выходные обработают солью

В Челябинске в предстоящие выходные дни обработают солью опасные участки дорог (спуски, подъемы, перекрестки) и мостовые сооружения.

Это будет сделано для того, чтобы не образовывался гололед, – в период с четвертого по пятое ноября в столице Южного Урала, по прогнозам синоптиков, будет идти снег.

Опасные участки обработают противогололедными материалами и затем, в нормативные сроки, очистят от снега и соли подрядчики, отвечающие за содержание улично-дорожной сети мегаполиса.

Как отмечают в городском комитете дорожного хозяйства, в Челябинске использование противогололедного реагента строго регламентировано и находится на особом контроле.

В КДХ настоятельно рекомендовали автомобилистам сменить летнюю резину на зимнюю, соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию между транспортными средствами, а также не создавать помех снегоуборочной технике.

При возникновении нештатных ситуаций водителям посоветовали звонить на номер 112 или сообщать о проблемах на дорогах в диспетчерскую службу комитета дорожного хозяйства Челябинска: +7 951 771-73-25.