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19.05.2022

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19.05.2022

В Магнитогорске назначен новый прокурор
Министерство здравоохранения Челябинской области
Агата Ткачева
Общество
19.05.2022 13:46

Минздрав Челябинской области возглавила Агата Ткачева

Министерство здравоохранения Челябинской области возглавила 47-летняя Агата Ткачева, до настоящего момента руководившая территориальным фондом обязательного медицинского страхования (ТФОМС).

«По решению губернатора Челябинской области Алексея Текслера исполняющим обязанности министра здравоохранения Челябинской области назначена Агата Ткачева», - сообщает пресс-служба главы региона.

Агата Ткачева уже работала в минздраве региона: с 2008 по 2010 годы возглавляла отдел контроля качества медицинской помощи, с июля 2013 года по 2015 год – занимала пост первого заместителя министра здравоохранения области.

С ноября 2019 года по настоящее время возглавляла территориальный фонд обязательного медицинского страхования по Челябинской области.

Напомним, четвертого мая 2022 года пост министра здравоохранения Челябинской области покинул Юрий Семенов, руководивший ведомством чуть более двух с половиной лет. Семенов вернулся на свое предыдущее место работы - он вновь возглавил Челябинский областной перинатальный центр.

Обязанности руководителя ведомства были временно возложены на 44–летнего Дмитрия Тарасова, который в настоящий момент занимает должность первого замглавы минздрава региона.

ДЛЯ СПРАВКИ

Агата Геннадьевна Ткачева родилась 11 сентября 1974 года в Челябинске.

В 1997 году с отличием закончила Челябинскую государственную медицинскую академию с отличием (факультет «Лечебное дело»). С 1997 по 2001 годы проходила обучение в клинической интернатуре, клинической ординатуре.

В 2001 году начала профессиональную деятельность врачом-гастроэнтерологом в Челябинской областной клинической больнице, где отработала пять лет. В 2005 году защитила кандидатскую диссертацию. Затем (с 2006 по 2008 годы) трудилась ассистентом кафедры Госпитальной терапии и семейной медицины ЧелГМА.

С 2008 по 2010 годы работала в региональном минздраве, руководил отделом контроля качества медицинской помощи.

В 2010 году перешла на работу в горбольницу №5 Челябинска на должность замглавврача по лечебной работе. С 2011 по 2013 годы – заместитель главного врача по лечебной работе Челябинской областной клинической больницы.

В июле 2013 года вновь перешла на работу в министерство здравоохранения области, заняв пост первого заместителя министра.

В 2015 года была назначена главным врачом горбольницы №2 Челябинска. С мая 2016 года по ноябрь 2019 года – главврач горбольницы № 8 Челябинска.

В ноябре 2019 года была назначена директором территориального фонда обязательного медицинского страхования Челябинской области, проработав на этом посту до настоящего времени.

Автор: Любовь Юрина
Министерство здравоохранения Челябинской области
Агата Ткачева
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В среду в Челябинской области – дожди и грозы

17.05.2022 18:53

В Каслях «мусорная реформа» грозит обернуться экологической катастрофой

17.05.2022 17:59

Анонсы событий и мероприятий на 18 мая

17.05.2022 17:40

В Челябинске чествовали победителей городского этапа всероссийской «Семьи года»

17.05.2022 17:30

Новые экотропы под Кыштымом станут настоящим подарком любителям пеших прогулок

17.05.2022 17:11

В Челябинске загорелось общежитие УралГУФКа, пожарные пришли на помощь студенткам

17.05.2022 17:09

Пресечена деятельность крупного преступного наркосообщества

17.05.2022 16:55

В Челябинске частично перекроют парковку на Театральной площади

17.05.2022 16:42

Администрация Челябинска одобрила строительство технопарка на месте частного сектора

17.05.2022 16:36

Новая жизнь без наркотиков начинается в Израиле

17.05.2022 16:35

В Челябинске библиотека пригласила читателей отведать фронтовой хлеб

17.05.2022 16:30

Челябинец, устроивший стрельбу возле заведения быстрого питания, установлен

17.05.2022 16:26

Южный Урал вновь ждет фестиваль профессиональных театров «Сцена».

17.05.2022 16:23

Ночь музеев-2022 в Историческом обещает челябинцам множество ярких событий

17.05.2022 16:04

Вячеслав Володин: Госдума запретит обмен нацистских преступников

17.05.2022 15:55

ПроБизнес: МегаФон поддержал клиентов-предпринимателей запуском нового сервиса

17.05.2022 15:21

Челябинский театр кукол заиграл новыми красками

17.05.2022 15:04

Продолжают борьбу с ковилом более 1,8 тысячи южноуральцев

17.05.2022 14:57

Двум докторам ЧОКБ присвоено звание «Заслуженный врач Российской Федерации»

17.05.2022 14:37

Спасатели Кыштыма нашли заблудившегося туриста

17.05.2022 14:13

В Челябинской области берег Ая и его притесы свяжет 130-метровая лестница

17.05.2022 13:59

Эксперты одобрили проект зон охраны казенного винного склада в Челябинске

17.05.2022 13:52

Сотрудники УФСБ пресекли канал контрабанды продукции военного назначения

17.05.2022 13:46

Общественники Челябинска попросили проверить техническое состояние Шершнёвской плотины

17.05.2022 13:34

Басманный суд Москвы арестовал высокопоставленного сотрудника Челябинской таможни

17.05.2022 13:18

Губернатор отправил правительственную комиссию в Агаповский район, где погибло два ребенка

17.05.2022 12:24

Челябинка отдала долг «дублями» из банка «приколов»

17.05.2022 12:19

В Челябинске засыхают даурские лиственницы, высаженные губернатором