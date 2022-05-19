Минздрав Челябинской области возглавила Агата Ткачева

Министерство здравоохранения Челябинской области возглавила 47-летняя Агата Ткачева, до настоящего момента руководившая территориальным фондом обязательного медицинского страхования (ТФОМС).

«По решению губернатора Челябинской области Алексея Текслера исполняющим обязанности министра здравоохранения Челябинской области назначена Агата Ткачева», - сообщает пресс-служба главы региона.

Агата Ткачева уже работала в минздраве региона: с 2008 по 2010 годы возглавляла отдел контроля качества медицинской помощи, с июля 2013 года по 2015 год – занимала пост первого заместителя министра здравоохранения области.

С ноября 2019 года по настоящее время возглавляла территориальный фонд обязательного медицинского страхования по Челябинской области.

Напомним, четвертого мая 2022 года пост министра здравоохранения Челябинской области покинул Юрий Семенов, руководивший ведомством чуть более двух с половиной лет. Семенов вернулся на свое предыдущее место работы - он вновь возглавил Челябинский областной перинатальный центр.

Обязанности руководителя ведомства были временно возложены на 44–летнего Дмитрия Тарасова, который в настоящий момент занимает должность первого замглавы минздрава региона.

ДЛЯ СПРАВКИ

Агата Геннадьевна Ткачева родилась 11 сентября 1974 года в Челябинске.

В 1997 году с отличием закончила Челябинскую государственную медицинскую академию с отличием (факультет «Лечебное дело»). С 1997 по 2001 годы проходила обучение в клинической интернатуре, клинической ординатуре.

В 2001 году начала профессиональную деятельность врачом-гастроэнтерологом в Челябинской областной клинической больнице, где отработала пять лет. В 2005 году защитила кандидатскую диссертацию. Затем (с 2006 по 2008 годы) трудилась ассистентом кафедры Госпитальной терапии и семейной медицины ЧелГМА.

С 2008 по 2010 годы работала в региональном минздраве, руководил отделом контроля качества медицинской помощи.

В 2010 году перешла на работу в горбольницу №5 Челябинска на должность замглавврача по лечебной работе. С 2011 по 2013 годы – заместитель главного врача по лечебной работе Челябинской областной клинической больницы.

В июле 2013 года вновь перешла на работу в министерство здравоохранения области, заняв пост первого заместителя министра.

В 2015 года была назначена главным врачом горбольницы №2 Челябинска. С мая 2016 года по ноябрь 2019 года – главврач горбольницы № 8 Челябинска.

В ноябре 2019 года была назначена директором территориального фонда обязательного медицинского страхования Челябинской области, проработав на этом посту до настоящего времени.