ПО «Маяк»: обыкновенное чудо длиною в три четверти века

Есть такое меткое наблюдение: кто помнит о своих корнях, тот уверенно планирует собственное будущее. Этот постулат в полной мере можно отнести к одному из самых таинственных, засекреченных и вместе с тем перспективных предприятий Челябинской области – расположенному в Озёрске производственному объединению «Маяк» госкорпорации «Росатом». Совсем скоро на «Маяке» отметят красивый юбилей, 75-летие.

Сказать, что здесь берегут свою историю, значит, ничего не сказать. Её лелеют, собирают по крупицам, дотошно систематизируют.

В городе выходят увесистые фолианты, посвящённые становлению флагмана атомной отрасли России, сочиняются спектакли, снимаются фильмы, постоянно обновляется музейная экспозиция, восстанавливаются реликвии, относящиеся к периоду работы на комбинате №817 (первое название «Маяка») академика Игоря Курчатова. Наглядный пример – домик, в котором жил Курчатов. Его заботливо разобрали, перенесли с берега озера в центр Озёрска, заново смонтировали, отреставрировали и кропотливо восстановили обстановку 40-50-х годов.

Входишь в рабочий кабинет академика, и чудится, что ещё не остыла эбонитовая телефонная трубка, в которую он диктовал распоряжения, касающиеся запущенного им первого в стране атомного реактора.

Этот реактор, который озерчане ласково именуют «Аннушкой», сегодня тоже стал музеем. А точнее сказать – памятником. Монументом десяткам тысяч советских людей, жертвовавших здоровьем и даже жизнью для того, чтобы дать своевременный ответ на американский атомный шантаж. Смотришь с балкона на огромный опустевший реакторный зал – и на ум невольно приходят кадры из фильма Михаила Ромма «Девять дней одного года». Это когда отец спрашивает своего смертельно облучённого сына-ядерщика: «А это того стоит, сынок?» И учёный, роль которого блистательно исполнил Алексей Баталов, отвечает: «Стоит, батя, иначе не было бы у нас с тобой этого разговора».

Игорь Курчатов – а вместе с ним сотни, тысячи руководителей, инженеров, рядовых рабочих – заложил тот прочнейший фундамент, который позволяет «Маяку» не только жить днём сегодняшним, но и заглядывать далеко в будущее. Так, в стратегии развития до 2030 года прописано, что ПО «Маяк» собирается нарастить объём производства до 50 миллиардов рублей. При этом доля новой продукции будет составлять 21 процент, а на гражданский сегмент выпускаемых изделий придётся до 60 процентов.

На последнюю цифру стоит обратить внимание, потому что «Маяк» у многих непосвящённых по-прежнему ассоциируется исключительно с оборонной отраслью, с атомными боезарядами, опасной радиацией и прочими ветхозаветными штампами. Да, военный сектор по-прежнему в приоритете, маяковцы продолжают умело ковать ядерные доспехи Родины. Но наряду с «оборонкой» в последние годы из цехов производственного объединения выходит всё больше сугубо цивильной, созидающей продукции. Нефте- и угледобыча, строительство, металлургия, ткацкое производство и даже медицина и косметология – вот области человеческой деятельности, в которых сегодня не обойтись без уникальной продукции «Маяка». Точнее, без «атомных батареек» для различных сверхточных приборов – источников радиоактивных изотопов, которые выпускает структурное подразделение комбината – завод радиоактивных изотопов.

Чтобы убедиться в этом, редакционной группе ИА «Урал-пресс-информ» пришлось окунуться в настоящее приключение. Сначала извилистый и таинственный (почти без дорожных знаков) путь до Озёрска, потом тщательная проверка документов и всей съёмочной аппаратуры, затем облачение в специальные костюмы, без которых запрещено находиться в помещениях, где идёт работа с радиоактивными материалами. И при этом – многократное «сканирование» приборами, фиксирующими уровень полученного облучения. Забегая вперёд, скажем, что ни один датчик не подмигнул нам в итоге тревожным красным светом – уровень радиации на заводе соответствует нормальному природному фону.

Обычная заводская проходная, кабинет техники безопасности, здание заводоуправления, рабочие цеха… Казалось бы, унылая производственная проза. Но мы провели на территории несколько часов и поняли, что попали в творческую мастерскую!

«Да, работа у нас по-настоящему творческая. Постоянно приходится придумывать нестандартные технические решения. Но всем этим мы занимаемся с увлечением, коллективу предприятия это действительно интересно», – подтверждает журналистские наблюдения директор завода Алексей Ишимников.

Помните юного пажа из сказки «Золушка» с его словами «Я не волшебник, я только учусь»? Так вот, на заводе радиоактивных изотопов, как нам показалось, многим работником также не чуждо ощущение причастности к магии. Ну, скажите, разве это не чудо, когда из отслужившего ядерного топлива получаются изделия, способные годами поддерживать работоспособность сложнейших приборов? А разве это не волшебство, когда смелое инженерное решение заставляет «оживать» импортный медицинский прибор, который из-за санкций отказываются обслуживать его «забугорные» поставщики? А таких примеров уже десятки, если не сотни.

Но по-настоящему завораживающее действие на любого гостя режимного предприятия оказывают технические бассейны – хранилища радиоактивных изотопов. Под пятиметровой толщей артезианской воды находятся ячейки, в которых испускают гипнотическое голубое сияние кобальтовые и цезиевые «заготовки». Вскоре им предстоит стать «начинкой» для компактных (размером с рюмку) стальных капсул – это и есть те самые «атомные батарейки» для всевозможных приборов.

Удивительный музей ПО Маяк

Применение изотопов различное – от сельского хозяйства до обеспечения подтверждения метрологических характеристик приборов. Одной метрологией дело не ограничивается. Здравоохранение – вот самая многообещающая сфера применения источников радиоактивных изотопов. Определённая доза радиации может действительно творить позитивные чудеса: стерилизовать медицинскую одежду, очищать донорскую кровь и даже лечить онкологические заболевания. Такой вот парадокс: радиация, дарующая жизнь!

Главный инженер завода Дмитрий Дедов убеждён, что в ближайшие годы их предприятие ждёт большой объем заказов от российских медицинских центров. И дело тут не только в западных рестрикциях, но и в доказанной на практике высокой эффективности применения «умных» изотопов. К такому сценарию здесь готовы – на заводе разработали стратегию полного цикла обслуживания собственных изделий. Это когда заказчику вообще не нужно «париться» насчёт работы с потенциально опасным веществом. Непроницаемый герметичный контейнер с необходимой «батарейкой» вам с «Маяка» на спецтранспорте привезут квалифицированные специалисты. Они сами установят источник излучения в прибор, а по окончанию срока службы – снимут его, увезут и утилизируют.

Сегодня на производственном объединении вовсю готовятся к юбилею. Оно и понятно – гости ожидаются со всей страны и самого высокого ранга. А вместе с маяковцами отметят знаменательную дату и все жители Озёрска, ведь в городе многие связаны с комбинатом. Озерчане работают на «Маяке» целыми семьями и в течение нескольких поколений – иные трудовые династии в сумме насчитывают до 350 лет!

«Символично, что день рождения «Маяка» и День города в Озёрске отмечаются вместе – эта добрая традиция, подчёркивающая, что предприятие и муниципалитет – единое целое, единый организм», – отмечает глава Озёрска Евгений Щербаков.

В ожидании торжеств город ещё больше похорошел: отремонтированы улицы, приведены в порядок фасады домов, повсюду бросаются в глаза праздничные аншлаги и афиши.

По всему видно, что город и предприятие дышат общим воздухом, живут одними заботами и радостями. А это значит, что мощный путеводный свет от южноуральского «Маяка» ещё очень долго будет указывать правильный путь, давать верные ориентиры.