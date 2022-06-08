Под Кыштымом пройдет знаменитый фестиваль из Книги рекордов России

В окрестностях Кыштыма (Челябинская область) 12-го июня, в День России, состоится XXVI областной фестиваль «Русский хоровод-2022». Южноуральцев ждут на площадке вблизи Сугомакской пещеры и родника «Марьины слезы».

Фестиваль «Русский хоровод» стал брендовым мероприятием Кыштымского городского округа и Челябинской области. За время своего существования он успел попасть в Книгу Рекордов России в категории «Самый многочисленный хоровод на открытом воздухе» и «Самый большой процент населения города, участвовавших в установлении рекорда». Помимо этого, фестиваль неоднократно получал премии в области событийного туризма. Ежегодно на «Русский хоровод» приезжают более пяти тысяч гостей из Челябинской области и соседних территорий.

Поделиться

Как отмечают в региональном минкульте, «Русский хоровод» собирает творческие коллективы не только Урала, но и России. В разные годы его гостями становились заслуженная артистка России Галина Ненашева, инструментальный ансамбль «Русские тайны» (Астрахань), Государственный академический уральский русский народный хор (Оренбург), Государственный ансамбль танца «Урал» (Челябинск). В этом году гостем фестиваля станет Государственный вокально-хореографический ансамбль «Русь» (Владимир).

«Русский хоровод» отличается от многих других творческих мероприятий тем, что сочетает в себе многонациональную культуру народов Урала, уникальность природы места проведения, вовлеченность в действие молодежи и творческих коллективов, патриотические и гражданские мотивы, способствующие объединению людей.

В фестивале принимают участие как профессиональные, так и любительские коллективы: народные хоры, ансамбли русской песни, солисты; вокально-хореографические коллективы; ансамбли народного танца; театры костюма; исторические клубы и клубы реконструкции; художники и учащиеся детских художественных школ; мастера прикладного народного творчества.

Главной «изюминкой» события является театрализованное представление – единый хоровод участников и зрителей.

Также в программе предстоящего праздника - выступления творческих коллективов, ярмарка и старинные народные игры, выставка народных умельцев, интерактивные площадки и мастер-классы, показы театра костюма и клуба исторической реконструкции.

Организатором фестиваля является ОГБУК «Челябинский государственный центр народного творчества» - при поддержке министерства культуры Челябинской области, администрации и управления по культуре Кыштыма.