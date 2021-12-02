Поехали: ремонт трамвайного переезда на пересечении Овчинникова и Разина в Челябинске завершен

В Челябинске подрядная организация наконец-то завершила ремонт трамвайного переезда на пересечении улиц Овчинникова и Степана Разина.

Об этом радостном событии сегодня, второго декабря, сообщила пресс-служба городской администрации.

«Движение автотранспорта через данный переезд открыто без ограничений», - отметили в мэрии.

Напомним, ограничение движения на вышеназванном перекрестке продлевалось по просьбе подрядчика – ООО «Челябстройсервис» - трижды. Изначально речь шла о завершении работ 26-го ноября, однако подрядная организация в сроки не укладывалась.

В период проведения работ по ремонту трамвайных путей на улице Цвиллинга проезжая часть на Степана Разина была сужена до четырех полос в сторону центра, движение - только прямо. В сторону Доватора крайняя левая полоса была закрыта, движение также осуществлялось только прямо.

По улице Овчинникова при движении в сторону железнодорожного вокзала движение также было возможно только направо.