02.03.2022
США закрывают воздушное пространство для российских самолётов
02.03.2022
Россиянам запретили вывозить за границу более 10 тысяч долларов наличными
02.03.2022
В Аршинском заказнике задержаны любители «покатушек»
02.03.2022
ММК отметил сотрудников, обеспечивающих качество продукции для автопрома
01.03.2022
Связи не будет: челябинский облсуд отказал адвокату Алексея Абаимова в удовлетворении апелляционной жалобы
01.03.2022
Девочка, которую прохожие пытались забрать у пьяной матери в Челябинске, изъята из семьи
Погибшего во время спецоперации на Украине южноуральского офицера похоронят на Градском кладбище Челябинска
02.03.2022
США закрывают воздушное пространство для российских самолётов
02.03.2022
Россиянам запретили вывозить за границу более 10 тысяч долларов наличными
01.03.2022
Валерия Гергиева уволили с поста главного дирижера Мюнхенского филармонического оркестра
01.03.2022
Подпавшие под санкции банки России не смогут выпускать новые карты Visa и Mastercard
За вами – правда: ветеран-афганец из «Боевого братства» обратился к участникам операции на Украине со словами поддержки
01.03.2022
Южноуральский офицер Константин Глушков погиб во время спецоперации на Украине
01.03.2022
Борьба с ларьками-«нелегалами» в Челябинске продолжается, однако ее результатами довольны не все
28.02.2022
Наталья Котова озабочена задержками строительства двух детских садов
28.02.2022
Виталий Паутов: В СК меня вызвали как свидетеля
25.02.2022