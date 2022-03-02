Погибшего во время спецоперации на Украине южноуральского офицера похоронят на Градском кладбище Челябинска

Погибшего во время спецоперации на Украине южноуральского офицера-контрактника Константина Глушкова похоронят на Градском кладбище Челябинска завтра, третьего марта.

Информацию о месте и времени предстоящего прощания с русским героем опубликовал военно-исторический клуб «Гранит» в своем сообществе в ВКонтакте.

Родные и близкие Константина Глушкова встретятся в полдень третьего марта в траурном зале автодорожной больницы на Доватора, 23, чтобы попрощаться с ним. Затем – путь на Градское кладбище, где молодого офицера, родившегося в 1985-м году и погибшего 24-го февраля 2022-го, предадут земле (12-й квартал).

В 16 часов в челябинском кафе «Людмила» (улица Комарова, 114) состоится поминальный обед.

Отметим, клуб «Гранит» опубликовал номер банковской карты для оказания помощи семье погибшего военнослужащего.

Константин Глушков был любимым и любящим сыном, мужем, отцом, братом, хорошим другом, патриотом. Учился в четвертой школе в Чебаркульском военном городке, затем - вместе с братом-близнецом Алексеем - окончил Челябинское высшее военное танковое училище, после чего - опять же вместе с братом - пошел служить по контракту.