Полицейские Челябинска почтили память погибших при исполнении служебного долга коллег

Начальник ГУ МВД России по Челябинской области Михаил Скоков, руководители подразделений регионального аппарата и территорильных ОВД почтили память коллег, погибших при выполнении служебных обязанностей. Правоохранители возложили цветы к мемориалу «Солдатам правопорядка».

Как отмечают в областном полицейском главке, на мраморных плитах мемориального комплекса высечены 232 имени стражей порядка, погибших в служебных командировках, а также в борьбе с преступностью на Южном Урале. Память отдавших свои жизни за покой жителей Челябинской области коллег полицейские почтили минутой молчания.

«Находясь на переднем крае борьбы с преступностью, охраняя общественный порядок, оберегая покой граждан, сотрудники органов внутренних дел ежедневно подвергают риску свои жизни. Служба в полиции требует самоотдачи, выносливости, честности и готовности к выполнению поставленных задач в любых условиях. К сожалению, не обходится без трагических потерь. Погибшие сотрудники – истинные герои, отдавшие жизни, выполняя служебный долг перед Родиной во имя торжества закона и безопасности граждан. Пока мы помним о героях, их светлые имена незабвенны, они живут в наших сердцах», - подчеркнули в ГУ МВД России по Челябинской области.