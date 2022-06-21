Полицейские Челябинской области вернулись домой после шестимесячной службы на Северном Кавказе

Полицейские Челябинской области вернулись домой с Северного Кавказа - южноуральские стражи порядка полгода находились там в служебной командировке.

На перроне железнодорожного вокзала Челябинска правоохранителей встречали руководители территориальных органов внутренних дел и подразделений регионального главка МВД, сослуживцы, родственники, друзья.

На торжественном построении к личному составу с приветственной речью обратился временно исполняющий обязанности начальника управления по работе с личным составом полковник внутренней службы Александр Чепурной. Он поблагодарил всех сотрудников за успешную службу в период пребывания на территории Северо-Кавказского региона.

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Как отмечают в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области сводный отряд сотрудников органов внутренних дел региона в течение полугода оказывал содействие правоохранительным органам Ставропольского края в поддержании общественного порядка и обеспечении безопасности граждан.

В состав отряда вошли сотрудники оперативных, тыловых, кадровых подразделений, ГИБДД, кинологи и представители других направлений. Для многих из них это уже не первая продолжительная служебная поездка в регионы Северо-Кавказского федерального округа. Перед убытием в командировку все прошли обучающий курс на базе центра профессиональной подготовки главного управления МВД России по Челябинской области. Возглавлял сводный отряд полицейских Южного Урала заместитель командира полка ДПС ГИБДД УМВД России по городу Челябинску Иван Зайцев.

В настоящее время полицейские с родными и близкими отправились на отдых домой. После непродолжительного времени южноуральские правоохранители вновь вернутся к исполнению служебных обязанностей по охране порядка и обеспечения безопасности жителей области.