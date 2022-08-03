Полицейские помогли группе туристов из Курганской области, которые застряли на трассе

Сотрудники южноуральского полка ДПС оказали помощь туристической группе из Курганской области. Они отправлялись на двух автобусах на отдых на Тургояк, но на трассе один из них сломался.

Инспекторы полка ДПС регионального управления ГИБДД Владимир Сафонов и Алексей Шамин несли службу на автодороге «Челябинск-Новосибирск».

«Совершая объезд вверенного участка дороги, они заметили стоящие на обочине автобусы Хайгер и Мерседес, водители которых пытались устранить неисправность. Подъехав к транспортным средствам, сотрудники госавтоинспекции выясняли, что оба автобуса перевозили туристов – жителей Курганской области, которые отдыхали на озере Тургояк и уже направлялись домой. В пути следования автобус Хайгер сломался. Всего в автобусах находилось 66 пассажиров, в том числе 12 несовершеннолетних», - рассказали в региональном полицейском главке.

Выяснилось, что устранить неисправность на месте невозможно. Тем временем стоянка на обочине оживленной трассы представляла собой опасность для пассажиров. Было принято решение пересадить в исправный автобус всех пассажиров с детьми, чтобы они продолжили движение домой. Остальные пассажиры остались ждать подменный автобус, который вызвали на место поломки, связавшись с организатором турпоездки.

Инспекторы ГИБДД остались возле неисправного автобуса и включили специальные световые сигналы, чтобы обеспечить безопасность участников дорожного движения на ночной трассе. Ночью подменный автобус забрал оставшуюся группу туристов, а к водителю автобуса Хайгер прибыл механик по ремонту автотранспорта.