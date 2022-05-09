Полицейские Южного Урала посвятили Великой Победе патриотичный видеоролик

К празднованию 77-й годовщины Великой Победы сотрудники ГУ МВД России по Челябинской области подготовили патриотичный видеоролик.

«9 Мая – особенная дата в жизни нашей страны. 77 лет над нами мирное небо. За Победу в Великой Отечественной войне заплачена огромная цена. Старшее поколение на полях сражений отстояло свободу и будущее для потомков», - отметили в региональном полицейском главке.

В знак огромного уважения и преклонения перед подвигом прадедов и дедов стражи правопорядка посвятили Победе ролик, в котором звучит песня «И все-таки мы победили» на музыку Тодоровского и слова Поженяна.

«Нынешнее поколение бережно хранит память о солдатах и офицерах, о защитниках, которые одержали Победу на фронте и ковали ее в тылу. Она навсегда сохранится в наших сердцах, в истории страны и каждой семьи», - подчеркнули полицейские Южного Урала.