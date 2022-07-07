Полицейские Златоуста помогли поймать сбежавшую во время Сабантуя от хозяйки олениху

Полицейские Златоуста (Челябинская область) помогли жительнице Троицкого района поймать сбежавшую от хозяйки олениху по кличке Герда.

Инцидент произошел после празднования Сабантуя. Женщина рассказала полицейским, что олени очень пугливые животные. Оказавшись на улицах города, Герда растерялась и запаниковала. Она родилась в частном подворье и жила там. Было важно не упустить ее из вида.

«Со слов хозяйки полностью оленей приручить нельзя. И если животное убежало, то его достаточно тяжело поймать, а самостоятельно домой они могут не вернуться.На поиски животного были ориентированы ближайшие наряды наружных служб органа внутренних дел и Росгвардии. Неравнодушные горожане указывали направление полицейским, даже сопровождали олениху на мопедах. У девятой школы казалось, что успех рядом, но Герда прошмыгнула в отверстие в заборе и убежала», - рассказали в региональном полицейском главке.

«Если бы она потерялась, мы бы ее уже не нашли, ведь она могла провалиться в яму, попасть под машину. На воле бы она долго не прожила», – говорит хозяйка оленихи Виктория Ефанова.

В результате Герда забежала на огороженную территорию ОГИБДД. За ней ворота закрыли, и минут через 15 животное успокоилось. Заключительную часть операции провели сотрудники полиции.

«Все закончилось благополучно. В результате общих совместных действий полиции, Росгвардии и горожан парнокопытное удалось поймать», – прокомментировал командир роты патрульно-постовой службы майор полиции Андрей Некрасов.

Виктория Ефанова очень переживала, ведь вырастила Герду, можно сказать, с пеленок. Хозяйка поблагодарила полицейских за неравнодушие и помощь. Она также разъяснила сотрудникам, обеспокоенным внешним видом животного, что у оленихи сезонная линька, поэтому шерсть пока выглядит неухоженной.