Полицейский Дед Мороз встретился с первоклассниками Чебаркуля

Полицейский Дед Мороз из Чебаркуля (Челябинская область) встретился с первоклассниками. Он показал детям гараж, тир, кинологический городок, рассказал некоторые тонкости профессии и, конечно, исполнил их новогодние желания.

Первоклассники школ №2 и №7 Чебаркуля встретились с самым желанным в предновогодние дни волшебником – Дедом Морозом, который, как оказалось, служит вместе с чебаркульскими сотрудниками полиции.

«Сначала ребят познакомили с автопарком служебных автомобилей полицейских. Школьники убедились, что полицейские могут задерживать преступников и на водной глади озер, - потому что в распоряжении сотрудников полиции есть и специальные полицейские катера», - сообщили в региональном полицейском главке.

В тире школьникам рассказали, что полицейские тоже учатся, в том числе и владению оружием. Инспектор показал ребятам мишени, наушники, которые используются в процессе занятий, и рассказал об устройстве тира и нормативах, которые должны выполнять все сотрудники полиции.

В кинологическом городке кинолог Егор Леонтьев познакомил первоклашек со служебными собаками Доной, Урликой, Альфой, и Глорией.

Самым волнующим моментом для ребят стало появление Деда Мороза, который подъехал на служебном автомобиле ДПС со включенными проблесковыми маячками и громким звуковым сигналом.

«Такую акцию совместно с сотрудниками полиции мы проводим ежегодно и хотим отметить большой вклад стражей порядка в воспитании чувства ответственности и формировании грамотного поведения детей на дорогах. Не менее важно знакомить юных граждан с работой правоохранителей. С целью профессиональной ориентации посещение детьми отдела внутренних дел и знакомство с разносторонней деятельностью сотрудников полиции, необходимо и значимо», – отметила заместитель председателя Общественного совета Ксения Карпова.

Также сегодня, 24 декабря, 12 полицейских Дедушек со своими внучками Снегурочками отправились в разные районы Челябинска, чтобы поздравить детей сотрудников подразделений и вручить им подарки от ГУ МВД области. Дети рассказали о своих успехах в школе. Некоторые ребята передали Дедушке Морозу письмо, в котором написали про их самые заветные желания.