Положить конец смертям от суррогата: депутаты Челябинской области готовят предложения о регулировании производства метила

В Законодательном Собрании Челябинской области по инициативе депутата фракции «СРЗП» Павла Жолобова прошел круглый стол на тему регулирования производства и оборота метилового спирта в России.

Чтобы понять и оценить, насколько актуальна сегодня тема фальсифицированного алкоголя и отравлений, несколько фактов и цифр. Практически ежегодно фиксируются групповые отравления, когда вместо этилового спирта в бутылке оказывается метиловый. Последний пример – криминальная история с «Мистером сидром», которая потрясла всю страну. В Челябинской области от отравления метанолосодержащими жидкостями в год гибнут 50 человек.

Обсуждая проблему, врачи говорили о фальсификатах как о виде терроризма, которому необходимо положить конец. А представители МВД – о том, что в производстве метанола есть много неурегулированных моментов. Например, попытка выяснить, какие предприятия и зачем закупают метанол в области, ни к чему не привела, такой статистики не ведется. Учитывая, что метанол в 12 раз дешевле этанола, а по своим органолептическим свойствам совершенно не отличается от обычного спирта, одними запретительными мерами, ужесточением контроля эту проблему не решить.

Главный внештатный токсиколог Минздрава Челябинской области Виталий Казарцев предложил использовать метод других стран: денатурировать, а попросту говоря – добавлять в него рвотное средство или другие специальные добавки, что сделает просто невозможным его употребление. Во многих случаях это свело отравления на нет.

Подводя итог, руководитель фракции «СРЗП» в Заксобрании Василий Швецов отметил: