11.09.2023
В ДТП на Комсомольском проспекте Челябинска пострадали шесть человек, в том числе два малыша
11.09.2023
Челябинские силачи завоевали «золото» чемпионата мира в Узбекистане
11.09.2023
Шесть человек, в том числе трое несовершеннолетних, пострадали в ДТП в Челябинске
11.09.2023
Консультация юриста: может ли работодатель отказать магистранту в ученическом отпуске
11.09.2023
Искать квалифицированных специалистов ММК помогает робот-рекрутер
11.09.2023
Пресечены очередные атаки ВСУ по объектам в Белгородской области
Положить конец смертям от суррогата: депутаты Челябинской области готовят предложения о регулировании производства метила
05.09.2023
Депутат Боярская: «Я не согласна с системой распределения денег на наказы избирателей в Советском районе»
15.08.2023
Законопроект о возврате прямых выборов мэров внесли в Заксобрание депутаты-справедливороссы
14.08.2023
Справедливороссы в Заксобрании готовят законопроект о возвращении прямых выборов глав
14.07.2023
В Госдуме «поправили» закон об ответственном обращении с животными, депутаты СРЗП считают его живодерским
Челябинск принимает поздравления и активно отмечает день рождения
09.09.2023
На Южном Урале с середины пятницы и в выходные – сильные ливни, грозы, усиление ветра
08.09.2023
Миндортранс закупит еще 11 трамваев для Челябинска
08.09.2023
Южноуральцев приглашают отметить День города Челябинска на площадке RCC Extreme
08.09.2023
Губернатор оценил новые автобусы, которые завтра выйдут на линии в Челябинске
07.09.2023