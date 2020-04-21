После майских праздников часть челябинских школьников вернется за парты

Часть учащихся школ Челябинской области после майских праздников сможет приступить к занятиям в обычном режиме, но только в тех территориях, где будет благополучная ситуация по коронавирусу.

«После майских праздников в тех территориях, где благополучная ситуация по короновирусу, школы начнут принимать детей. Особенно это касается старшеклассников», - рассказала первый заместитель губернатор Ирина Гехт на брифинге 21 апреля.

Она отметила, что региональная система образования достойно выдержала испытание дистанционным образованием. ««Сетевой город» работает стабильно. Рекорд был до 500 тысяч посещений за раз. Увеличена мощность трафика. Впереди новые формы работы и совершенствование старых», - подчеркнула Ирина Альфредовна.

Напомним, с 26 марта 2020 года в школах, колледжах, техникумах и учреждений допобразования Челябинской области были закрыты на карантин.

Шестого апреля школьники должны были выйти на учебу. Но, учитывая непростую эпидемиологическую ситуацию, общеобразовательные учреждения перешли на дистанционное обучение.

Министерство просвещения РФ разрешило в регионах с благоприятной ситуацией школам продолжить обучение в штатном режиме с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. При этом рекомендовано сократить число учащихся в классах, сокращать уроки. Также регионам дано право досрочно завершить учебный год для 1–8-х классов «по результатам завершенных четвертей (триместров) с учетом результатов всероссийских проверочных работ (ВПР), проведенных в дистанционном формате». При этом часть учебной программы может быть перенесена на следующий учебный год. Но в Челябинской области пока не собираются досрочно завершать учебный год.

Губернатор Алексей Текслер лично контролирует, как организован образовательный процесс, в том числе и на примере своего сына-первоклассника.