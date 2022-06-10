После праздничных выходных на М-5 в сторону Екатеринбурга ограничат движение транспорта

Сразу после праздничных выходных с 14 июня, на автомобильной дороге федерального значения М-5 «Урал» будет введено временное ограничение движения.

Как сообщает УпрДор «Южный Урал», в настоящее время на участке 79 км – 121 км трассы М-5 «Урал», подъезд к Екатеринбургу, ведутся работы по капитальному ремонту. «Для возможности устройства земляного полотна и дорожной одежды на участке 118 км необходимо произвести перенос существующей опоры линии электропередач. В связи с большими габаритными размерами конструкции перенос возможен только при условии введения временного ограничения движения транспортных средств на автомобильной дороге», - пояснили необходимость ограничения движения в УпрДор.

Во вторник, 14 июня, с 10 часов до 10 часов 30 минут будет полностью остановлено движение автотранспорта на участке 118 км М-5 «Урал», подъезд к г. Екатеринбург (близ с. Клеопино, Каслинский район).

Автомобилистам советуют принять во внимание данную информацию при планировании своего маршрута.

По всем вопросам можно обращаться по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» – 8 (351) 266-65-63 и +7-982-331-37 84 (WhatsApp).