После удара стихии без света осталось более 10,5 тысячи южноуральцев

Разгулявшаяся стихия в ночь на вторник, 27 октября, оставила без электроснабжения более 10 с половиной тысяч жителей в 35 населенных пунктах Челябинской области. Энергетики оперативно восстанавливают электроснабжение.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе Челябэнерго, минувшей ночью холодный атмосферный фронт принес на Южный Урал шквалистый ветер до 22 метро в секунду и сильный мокрый снег с метелью. После удара стихии были зафиксированы технологические нарушения в работе распределительной электросетевой инфраструктуры филиала «Россети Урал» - «Челябэнерго».

В результате на восемь часов утра без электроснабжения частично остаются 10 тысяч 545 жителей в 35 населенных пунктах Челябинской области. Под удар стихии попали энергообъекты распределительной сети, расположенные в Еткульском, Каслинском, Кунашакском, Аргаяшском, Уйском, Октябрьском, Увельском, Сосновском районах и Миасском, Кыштымском, Копейском городских округах Челябинской области.

Аварийно-восстановительные бригады Златоустовских, Центральных, Троицких, Челябинских городских электрических сетей филиала «Россети Урал» - «Челябэнерго» с ночи работают на энергообъектах и осуществляют устранение повреждений. Ведутся оперативные переключения, потребителей запитывают по резервным схемам электроснабжения. В ликвидации последствий стихии задействованы 20 бригад в составе 62 человека, 23 единицы техники.

Компания «Россети Урал» ввела на территории Челябинской области особый режим работы.

Энергетики предупреждают, в зоне ответственности филиала «Челябэнерго» сохраняются неблагоприятные погодные условия, сильный мокрый снег и ветер с порывами до 25 метров в секунду, что может привести к отложению мокрого снега и гололеда на проводах линий электропередачи.

В готовности находятся 276 бригад (1451 человек и 468 единиц техники). В случае необходимости они будут задействованы в ликвидации последствий непогоды. В распоряжении энергетиков 9 передвижных дизель-генераторных установок общей мощностью 1,04 МВт, которые задействованы для восстановления энергоснабжения населения, социально значимых и инфраструктурных объектов.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону контакт-центра «Россети Урал» 8-800-2501-220 и посредством портала светлаястрана.рф. Задать вопрос специалистам «Россети Урал» также можно в WhatsApp по номеру 8-912-2901-220.