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После встречи с Лощининой Текслер поручил срочно доставить в Коркино аппараты ИВЛ

Общество
Сегодня, 14:30
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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер распорядился незамедлительно поставить в городскую больницу Коркино два аппарата искусственной вентиляции легких.

Такое решение глава региона принял в ходе встречи с главой Коркинского района Натальей Лощининой, состоявшейся сегодня, десятого августа, и ставшей частью «серии» выездов губернатора в территории региона, начатых на прошлой неделе.

Ситуация в районе по заболеваемости коронавирусом интересовала Алексея Текслера в первую очередь. Наталья Лощинина пояснила, что очень многие коркинцы являются бывшими шахтерами и, имея профессиональные бронхолегочные заболевания, находятся в группе риска по коронавирусной инфекции.

Кроме того, вмешательства губернатора требует проблема с водоводом Сосновка-Коркино, который нужно ремонтировать. Из-за высокого процента изношенности труб часто случаются порывы – без водоснабжения остаются в результате как жилые дома, так и социальные объекты.

Алексей Текслер назвал ситуацию недопустимой и поручил своему заместителю Сергею Шалю совместно с министром строительства и инфраструктуры Челябинской области Виктором Тупикиным разобраться в вопросе, оказать содействие во включении ремонта в нацпроект, а также в разработке проектно-сметной документации и обеспечении коркинцев качественной питьевой водой.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, давно назрела в Коркинском районе и необходимость построить свой ДК в поселке Роза (объект планируют включить в нацпроект «Культура»). Нуждается в ремонте и дом культуры в поселке Первомайский.

Пока остается нерешенной судьба терапевтического корпуса городской больницы, где глава района Наталья Лощинина предложила открыть сердечно-сосудистый центр. Здесь могли бы лечиться и жители близлежащих к Коркино территорий: Еткуля, Еманжелинска, Южноуральска и Увельского района. Изучить ситуацию губернатор поручил своему первому заместителю Ирине Гехт.

Также Алексей Текслер и Наталья Лощинина обсудили проблему аварийного жилья. В 2019 и 2020 годах новые квартиры получили около 130 коркинских семей. Так как жилье находится в Челябинске, новоселы вынуждены менять привычное место жительства.  

На очереди в Коркино еще несколько аварийных домов. Губернатор и районная глава пришли к совместному решению больше не переселять местных жителей в Челябинск, а возводить новостройки в самом Коркино, так как город остро нуждается в современном жилье.

 

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Теги
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