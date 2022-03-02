Правительство Челябинской области окажет поддержку семье погибшего на Украине офицера

Губернатор Алексей Текслер и правительство Челябинской области выражают глубокие соболезнования родным и близким погибшего в ходе спецоперации на Украине 24-го февраля южноуральского офицера Константина Глушкова.

Власти региона окажут его семье всемерную помощь и поддержку, сообщили сегодня, второго марта, в пресс-службе областного правительства.

«Наш героический земляк отдал свою молодую жизнь ради мира и безопасности своей страны и ее народа. Мы всегда будем помнить этот подвиг», - подчеркнули в правительстве Челябинской области, отметив, что «Константин Глушков родился в семье военнослужащего, где всегда чтили армейские традиции, преданность своей Родине, верность долгу и присяге».

Напомним, участник освободительной операции на Украине являлся выпускником Челябинского высшего военного танкового училища. Службу офицер-контрактник нес в мотострелковых войсках в южной части России. Его брат-близнец Алексей также является военнослужащим.

Константина Глушкова похоронят на Градском кладбище Челябинска завтра, третьего марта.