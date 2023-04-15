Православные христиане готовятся встретить Пасху (расписание Богослужений)

Православные христиане Челябинской области готовятся встретить главный праздник года – Пасху, Светлое Христово Воскресенье, которая в 2023 году отмечается 16 апреля.

Завтра, 15 апреля, у православных Великая Суббота, ее еще называют Страстная или Красильная. Великая суббота - это последний день, когда можно причаститься и исповедоваться перед Пасхой на утренней службе.

Как сообщает Челябинская епархия, в Великую Субботу христиане вспоминают пребывание Пречистого Тела Спасителя в гробнице. Утром этого дня совершается Литургия по чину святителя Василия Великого (в восемь часов утра). На ней нередко причащаются те, у кого не получилось сделать это в четверг. Отличительной чертой данной службы является чтение пятнадцати паремий – отрывков из Ветхого Завета с пророчествами о крестной смерти и славном воскресении Спасителя.

В этот день готовят все для пасхального застолья. Также продолжают красить яйца.

В Великую субботу верующие идут в церковь также и для того, чтобы освятить пасхальную снедь. Освещение пасхальных приношений в Свято-Симеоновском кафедральном соборе Челябинска будет проходить с 12 часов до 20 часов.

В Кафедральном соборе Вознесения Христова в Магнитогорске (ул. Вознесенская, 33) освящение состоится 15 апреля с 11 до 22 часов, а также 16 апреля по завершении ночной Пасхальной литургии и по окончании поздней Литургии (с 11 до 17 часов). Освящение пасхальной снеди в храмах Магнитогорска.

В воскресенье, 16 апреля, православный мир будет отмечать главный праздник церковного года – Светлое Христово Воскресение, Пасху Господню.

Традиционно множество людей приходит на ночное пасхальное богослужение. За полчаса (в некоторых храмах – за час) до полуночи совершают особую краткую службу, называемую полунощницей, в завершение которой священники заносят Святую Плащаницу в алтарь. Затем пением «Воскресение Твое, Христе Спасе» начинается крестный ход. Обойдя храм, священники начинают пасхальную утреню, а затем Литургию.

Митрополит Алексий совершит ночную пасхальную службу в Свято-Симеоновском кафедральном соборе Челябинска. Онлайн-трансляция Пасхальной службы.

В 23 часа 30 минут 15 апреля – Полунощница. В 23 часа 50 минут - начало крестного хода. В полночь - торжественная пасхальная утреня и Божественная литургия. В девять часов утра 16 апреля - поздняя литургия, по окончании – освящение куличей и другой пасхальной снеди. В 17 часов - вечернее богослужение.

Планируется, что во время богослужения в Свято-Симеоновский кафедральный собор будет доставлен Благодатный огонь. Святыню доставят на Южный Урал по благословению правящего архиерея, при поддержке губернатора Челябинской области Алексея Текслера и помощи компании «Ариант». Напрямую из Иерусалима Святое пламя привезет протоиерей Игорь Шестаков.

Расписание богослужений Великой Субботы и Пасхи Христовой в других храмах в Челябинске.

В Магнитогорскк праздничные богослужения в Кафедральном соборе Вознесения Христова начнутся в 23 часа 15 апреля: сначала пройдет пасхальная полунощница, а вслед за ней – крестный ход.

Пройдут ночные службы и в других храмах города. Для удобства прихожан в пасхальную ночь будут пущены дополнительные трамвайные маршруты. Движение будет организовано от четырех храмов.

В воскресенье, 16 апреля, в восемь часов 30 минут в Кафедральном соборе начнется поздняя божественная литургия. После нее еще раз пройдет крестный ход у стен храма. А вслед за ним – освящение куличей. Оно состоится около 11 утра, в это же время стартуют воскресные гулянья. Они пройдут по благословению епископа Магнитогорского и Верхнеуральского Зосимы.

Как сообщает пресс-служба Челябинской епархии, особым чином богослужения будут совершаться всю Светлую седмицу – с 16 по 22 апреля. Царские врата во всех храмах будут стоять открытыми, напоминая, что Воскресение Христово отверзло райские двери для всех людей.

В течение 40 дней, до праздника Вознесения Господня, верующие наряду с обычными приветствиями будут пользоваться пасхальным приветствием «Христос Воскресе» и отвечать в ответ: «Воистину Воскресе». Запланировано множество акций и мероприятий, приуроченных к Пасхе.

Пасха – время особой и исключительной радости, праздник победы над смертью и над всякой скорбью и печалью, поэтому в течение Светлой седмицы поминовение усопших не совершается. Первые заупокойные службы пройдут 25 апреля, в день Радоницы. Во всех храмах будет совершена Литургия и панихида.