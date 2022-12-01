Правовой центр для призывников открыла военная прокуратура Челябинской области

Консультативно-правовой центр создан в военной прокуратуре Челябинского гарнизона. Он будет заниматься обращениями по поводу нарушений прав призывников на отсрочки и освобождения от призыва на военную службу.

Обратиться в военную прокуратуру Челябинского гарнизона можно по адресу: 454091, г. Челябинск, ул. Карла Маркса, д. 101, по телефону: 8 (351) 724-30-62 либо на официальном сайте Главной военной прокуратуры: https://gvp.gov.ru/gvp/reception/go.