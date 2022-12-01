01.12.2022
Умное зеркало и компьютерное зрение: проекты челябинских ИТ-компаний получат гранты
01.12.2022
В Челябинске впервые прошел турнир по страйкболу среди горожан с инвалидностью
01.12.2022
Правовой центр для призывников открыла военная прокуратура Челябинской области
01.12.2022
Челябинская область стала привлекательна для туристов
01.12.2022
Челябинск против домашнего насилия
01.12.2022
Семейные МФЦ в Челябинской области откроют 13 декабря
Правовой центр для призывников открыла военная прокуратура Челябинской области
11.10.2018
Врач из Верхнего Уфалея за деньги «отмазывал» призывников от службы армии
15.01.2018
Челябинская область выполнила осенний призыв на сто процентов
21.11.2017
ЧМК проводил в армию металлургов-призывников
18.10.2017
Шесть призывников-альтернативщиков Южного Урала готова трудоустроить Почта России
В Челябинске задержан главный инженер ковидного госпиталя по подозрению во взятке
30.11.2022
В Челябинске стартовал проект молодых музыкантов из Гнесинки и Московской консерватории
29.11.2022
Константин Акулич: Появились основания для пересмотра дела Наиля Курманова
28.11.2022
В Челябинске в этом сезоне будет работать 91 ледовый корт
28.11.2022
Осуждённый челябинский экоактивист продолжил судебный спор с мэрией из СИЗО
26.11.2022