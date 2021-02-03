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Никого не наказали: солдат-срочник, получивший ожоги в ЧВВАКУШе, продолжает лечиться

Зрение 20-летнего солдата-срочника Никиты Стороженко, который при разгрузке огнетушителей в ЧВВАКУШе (Челябинская область), получил химические ожоги глаз, не улучшается.

Об этом в своем телеграм-канале со ссылкой на маму молодого человека написал правозащитник Алексей Табалов.

Табалов также привел ответ на свой запрос уполномоченному по правам человека в Челябинской области Юлии Сударенко. В документе говорится, что военная прокуратура Челябинского гарнизона во время проверки ЧП «выявила нарушения закона, выраженные в непринятии достаточных мер по обеспечению безопасности условий военной службы». В связи с чем командиру учебной авиабазы внесли представление об устранении нарушений, а виновным должностным лица вынесли предостережения о недопустимости нарушения закона.

Юлия Сударенко также, ссылаясь на военную прокуратуру Челябинского гарнизона, ответила, что 28 декабря Никиту Стороженко выписали из госпиталя в связи с улучшением состояния здоровья. А 11 января лечение молодого человека было завершено.

Однако, по словам Табалова, солдат-срочник до сих пор находится на лечении.

«Только что поговорил с матерью Никиты, получившего химические ожоги обоих глаз в ЧВВАКУШЕ. По ее словам, сын уже две недели как лежит в госпитале, никто его не лечит, левый глаз как почти не видел ничего, так ничего и не видит, из медицинского дела исчезли документы о состоянии здоровья Никиты в момент получения химического ожога, - написал правозащитник. - Я рекомендовал предъявить Минобороны иск с понуждением оказать пострадавшему полную и всестороннюю медицинскую помощь для восстановления зрения».

Напомним, 17 декабря на учебно-авиационной базе ЧВВАКУШа двадцатилетний солдат, несущий службу по призыву, получил химический ожог глаз. Солдаты под командованием капитана роты Сергея Евченко и старшего лейтенанта Максима Максимова разгружали огнетушители, один из которых разгерметизировался и залил пеной одного из солдат.