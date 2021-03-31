Солдата, получившего ожоги глаз в ЧВВАКУШе, перевели в другую часть

В Челябинске 20-летнего Никиту Стороженко, который при разгрузке огнетушителей в ЧВВАКУШе получил химические ожоги глаз, по просьбе матери перевели в другую воинскую часть. Военная прокуратура выяснила, что воинские должностные лица не обеспечили безопасные условия военной службы.

Военная прокуратура Челябинского гарнизона провела проверку по публикациям в средствах массовой информации о получении молодым солдатом-срочником ожоги глаз.

«Проверками установлено, что воинскими должностными лицами не обеспечены надлежащим образом безопасные условия военной службы. В связи с этим приняты меры прокурорского реагирования, по результатам которых командованием виновные лица привлечены к ответственности, обеспечена выплата пострадавшему страховой суммы, - прокомментировал военный прокурор Челябинского гарнизона Николай Юрков. - Также по просьбе матери военнослужащего он переведен в другую воинскую часть».

Напомним, 17 декабря 2020 года на учебно-авиационной базе ЧВВАКУШа (Челябинск) двадцатилетний солдат-срочник Никита Стороженко, несущий службу по призыву, получил химический ожог глаз. ЧП произошло в момент, когда военнослужащие разгружали огнетушители. Один из огнетушителей разгерметизировался и залил пеной Никиту.

Третьего февраля 2021 года правозащитник Алексей Табалов со ссылкой на маму Никиты рассказал, что молодой человек продолжает лечиться в госпитале. А его левый глаз ничего не видит.

Пятого февраля с Никитой встретилась уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко. По ее словам, левый глаз солдата-срочника видит хуже. Врачи назначили ему носить очки. С размером страхового возмещения молодой человек согласен.