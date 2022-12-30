Предновогодняя прифронтовая Ясиноватая: сверяем часы с подшефным городом ДНР

В Ясиноватой, подшефном городе Челябинской области, жители тоже получают подарки в канун Нового года.

Сотрудники государственных предприятий, которые обеспечивают город электричеством, водой, газом, теплом, получили гуманитарную помощь в виде продуктовых наборов.

«Несмотря на постоянные обстрелы со стороны ВФУ сотрудники предприятий добросовестно и самоотвержено работают на благо жителей города Ясиноватая», – сообщил, поздравляя их, глава администрации города Дмитрий Шевченко.

Накануне в школу искусств из Челябинской области поступили музыкальные инструменты. «Как только наступит мир, мы с радостью приглашаем ясиноватцев обучаться игре на новых инструментах: аккордеоне, скрипке, гитаре, саксофоне, флейте, трубе», – говорится в местных новостях.

И еще один подарок вручил Дмитрий Шевченко персонально, поздравляя с наступающим Новым годом ветерана, участника боевых действий Великой Отечественной Филиппа Кириченко, вручил подарок и пожелал крепкого здоровья и мира. Также ветерану доставили необходимые медикаменты.