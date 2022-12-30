30.12.2022
«Пчелы», «бабочки», «парашюты» нельзя запускать при сильном ветре: инструкция по фейерверкам от пожарных
30.12.2022
По факту убийства фермера в Кизильском районе возбуждено уголовное дело
30.12.2022
Врачи клиники ЮУГМУ спасли пожилую челябинку с опухолью и заболеванием сердца
30.12.2022
Южноуральских водителей предупреждают о надвигающихся снегопадах
30.12.2022
Ушёл из жизни легендарный Пеле
30.12.2022
Детей с особенностями здоровья ждет новогоднее чудо
Предновогодняя прифронтовая Ясиноватая: сверяем часы с подшефным городом ДНР
29.12.2022
Андрей Турчак: группа по вопросам СВО составит «тепловую карту» проблем
29.12.2022
Челябинский институт культуры и Луганская академия культуры и искусств заключили договор о сотрудничестве
29.12.2022
Яна Лантратова – о специальной группе по СВО: Будем получать информацию напрямую, чтобы видеть все своими глазами
28.12.2022
В Челябинской области мобилизованный в поезде убил командира
Яна Лантратова – о специальной группе по СВО: Будем получать информацию напрямую, чтобы видеть все своими глазами
29.12.2022
Вектор внешней активности ЮУрГУ может развернуться на Азию и Восток
28.12.2022
Задержанного УФСБ депутата Думы Челябинска отправили под домашний арест
27.12.2022
Задержанного УФСБ депутата Думы Челябинска могут отправить под домашний арест
27.12.2022
Пришло УФСБ: депутат городской Думы Челябинска стал фигурантом уголовного дела
26.12.2022