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Предприятия Челябинской области с помощью «МегаФона» отправляют технику «на удаленку»

Общество
Сегодня, 14:49
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В Челябинской области в этом году работать «на удаленке» научились не только сотрудники компаний, но и машины: предприятия региона активно переводят на дистанционный онлайн-режим производственную и обслуживающую технику.

Число южноуральских компаний, которые стали использовать в работе технологию «интернета вещей», с начала года выросло на 70 процентов в сравнении с аналогичным периодом 2019-го.

По данным связистов, чаще всего интернет вещей и удаленное управление используют в розничной торговле, безопасности и в цехах крупных промышленных предприятий. Запрограммированные устройства автоматически считывают и отправляют данные на серверы организаций по сети МегаФона.

На Южном Урале к числу компаний, которые перевели свою технику на дистанционную работу, можно отнести банки и предприятия, связанные с добычей и переработкой металла, а также продовольственные сети.

«По динамике запросов от компаний на подключение IoT (интернета вещей) наш регион обогнал соседей - Свердловскую и Курганскую области - практически в два раза. Одним из главных факторов, конечно, стала пандемия, когда бизнес в новых реалиях должен был как-то справляться с внешним вызовом и переключать все свои процессы на дистанционную работу. Сегодня, по нашим подсчетам, каждая вторая sim-карта, которую мы продаем компаниям, используется в работе техники», - отметила директор МегаФона в Челябинске Анна Козлова.

 

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