Премия «Серебряный Лучник» – Урал объявила состав жюри

Эксперты из Екатеринбурга, Челябинска и Тюмени вошли в жюри Региональной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» – Урал. Им предстоит оценивать коммуникационные проекты, заявленные на конкурс по итогам 2022 года. Заявки принимаются на сайте luchnik-ural.ru до 23 декабря.

Из 12 членов жюри, которые в этом году определяют победителей регионального конкурса три представителя из Челябинска: Алена Аксеновских, PR-эксперт-практик (Челябинск), Елена Вериго, директор по коммуникациям федеральной сети «Фианит-Ломбард» группы компаний «Микар» (Челябинск) и Елена Романенко, руководитель коммуникационного агентства «Медиа Мастерская» (Челябинск).

Алена Аксеновских в комментариях нашему агентству отметила: «Серебряный лучник» отличается высоким уровнем организации на всех этапах премии - начиная от приёма заявок и заканчивая презентацией проектов финалистов. Однозначно стоит побывать на этом мероприятии (оно открытое), послушать лучших, побывать в атмосфере единомышленников, понаблюдать за работой жюри и самим принять участие в зрительском голосовании. Тот редкий случай, когда сапожник с сапогами: организаторы - пиарщики в деле. Это безусловно развивает профессиональное сообщество и, следовательно, качество коммуникаций в обществе».

Председатель уральского жюри будет объявлен позднее: по традиции им станет один из членов Попечительского совета Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник». Шорт-лист будет объявлен в конце января, публичные защиты проектов-финалистов и награждение победителей состоятся 11 февраля. Оператором премии «Серебряный Лучник» – Урал выступает коммуникационное агентство АГТ.

Для справки.

Национальная премия в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» учреждена 25 июня 1997 года Торгово-промышленной палатой РФ, Союзом журналистов и Российской ассоциацией по связям с общественностью. За 25 лет в конкурсе на соискание высшей профессиональной награды приняло участие более 6000 проектов. «Серебряный Лучник» – Урал вручается с 2012 года, за это время в премии участвовали более 800 проектов, 16 из них были финалистами Национальной премии.