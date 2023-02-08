Приятного чаепития, дорогой солдат: чайная история Анастасии Симоновой и ее друзей

Совсем скоро на передовую, к дорогим солдатам, из Челябинской области отправится ароматный, согревающий тело и душу «привет»: обладающие замечательным вкусом и полезными свойствами творческие травяные чаи в волшебных, ручной работы упаковках.

Чудесная идея порадовать наших бойцов таким оригинальным образом принадлежит жительнице Миасса Анастасии Симоновой, которая знает толк в этом благородном напитке. Именно Анастасия, активная участница движения «Урал – фронту», организовала весь этот творческий, добрый процесс. Тем, что в результате получилось, девушка довольна. Вот что она написала в своем сообществе «Фабрика трав» в ВКонтакте, обращаясь к помощникам и единомышленникам:

«Мы с вами вместе сделали это - расписали и изготовили 113 уникальных, неповторимых, особенных творческих чаев для бойцов фронта! Они смогут выпить 791 кружку».

По словам Анастасии, общее число участников - детей и взрослых - составило 125 человек. Желающих оказалось намного больше - жители всей России (более тысячи человек) хотели лично украсить, сделать особенными пакетики чая, вложить в них частичку своей души, но упаковок (по объективным причинам) было ограниченное количество – всем школам, пожелавшим принять участие в процессе, их просто-напросто не хватило.

«Дело в том, что вся эта история - моя личная инициатива, идея подарка для ребят от себя. Это не маркетинговый ход, не пиар-акция или что-то подобное. Соответственно, я планировала сделать эти сто упаковок чая самостоятельно, заказать какие-нибудь простенькие этикетки с одной стороны и вечерами потихоньку фасовать их в течение несколько недель», - рассказала Анастасия, которая параллельно я думала, как сделать это креативно и творчески, как я люблю, при этом не уработаться, ведь я хотела еще в каждый чай вложить свои письма и пожелания. Тогда коллеги из «Урал - фронту. СВС ГРУ. Гуманитарная помощь» предложили мне вовлечь в это неравнодушных жителей нашего города и детские учреждения. Вместо этикеток сделать рисунки, а на фасовку пригласить волонтеров», - рассказала Анастасия.

Девушка призналась, что очень счастлива, ведь она и подумать не могла, что отклик будет таким колоссальным – представители школ из разных городов России пишут ей до сих пор: тоже хотят разрисовывать пакетики чая для участников СВО.

«Каждый раз, когда я пишу благодарность участникам, в ответ получаю больше и желание участвовать еще. Мы с вами действительно создали невероятную историю, которая надолго запомнится всем нам», - уверена Анастасия Симонова.

Она вспоминает, как, фасуя чай, фантазировали с девочками о том, что впоследствии все эти пакетики запросто могут стать музейными экспонатами.

«А еще как было бы здорово через несколько лет после окончания войны случайно встретиться с тем солдатом, что пил этот чай, и послушать его рассказ о том, как он согревал его своим теплом и нашей любовью», - мечтает Анастасия.

А вот что говорят жители Челябинской области, причастные к этому благому делу.

«Радость от участия не передать словами. Особенно радостно от того, что дети ответственно и совершенно по-взрослому подошли к заданию. Старательно. Всем нам очень хочется поддержать наших ребят на фронте. Подарить им хоть немного нашего тепла и нашей веры в них. Божией помощи бойцам!» - Алена Дедова, организатор процесса в Воскресной школе г. Челябинска.

«Наш коллектив очень рад тому, что мы смогли помочь вам в этой задаче, и всегда готовы при необходимости помогать», - Оля Крапивенко, 15 лет, волонтер команды «Добро» школы №94 и соорганизатор истории в Челябинске.

«Я почувствовала себя так правильно и хорошо в контексте ощущений войны впервые после того, как она началась. А ведь война - это не только боль и страх, это и подвиг, Люди, Свет наших сердец, проЯвления Бога, доблесть! Спасибо, что организовала всё так, Настя, что проявилось то лучшее, что в нас заложил Бог! Я это ощутила в сердце. Надеемся, верим, что это будет полезным всем и что это воодушевит многих и многих людей в тылу воспрянуть и сделать что-то благое для ребят! Открыться миру, добру», - Алина Хаирова, волонтер из Миасса.

«Состояние после мероприятия удивительное, приятная усталость наполняет тело, душа пополнена радостью и любовью», - Евгения Тюрякина, волонтер из Челябинска.

Как пояснила Анастасия Симонова, вкусный и душевный чай уедет в специальные подразделения разведки – бойцы смогут брать его с собой на боевые задания, «в поле». С любовью собранный и упакованный чай согреет наших солдат вдалеке от дома.

Фотографии, запечатлевшие, как развивалась чайная история жительницы Миасса и ее друзей, можно здесь.