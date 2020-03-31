Призывников из Челябинской области начнут отправлять в армию не раньше 15 мая

В Челябинской области согласно текущим распорядительным документам отправки призывников в армию начнутся не раньше 15-го мая. Об этом агентству "Урал-пресс-информ" сообщил начальник отдела призыва граждан на военную службу областного военкомата Андрей Пашкин.

Коррективы в весенний призыв 2020-го года внес коронавирус - в обычных условиях первые партии южноуральских призывников начинают отправлять к местам службы с конца апреля.

Несмотря на то что официально весенняя призывная кампания стартовала (соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин) первого апреля, в этом году медицинские призывные комиссии в Челябинской области начнут работать не ранее 13-го апреля (такие распоряжения получены на данный момент, в случае получения дополнительных указаний ситуация может измениться).

"Ребятам, которые получили повестки, рекомендуем подойти (если есть возможность) или позвонить на призывные пункты военных комиссариатов по месту жительства для уточнения даты прибытия на медицинские освидетельствования и заседания медицинских призывных комиссий", - сказал Андрей Пашкин.

В весенний призыв 2020-го года, который завершится 15-го июля, Челябинская область должна отправить на армейскую службу около трех с половиной тысяч призывников. Известно, что большую часть южноуральцев ждут сухопутные войска.