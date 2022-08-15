Проект благоустройства челябинского Сада камней направлен на повторную экспертизу

Проект благоустройства Сада камней направлен на повторную экспертизу, сообщил на аппаратном совещании в мэрии в понедельник, 15-го августа, глава Центрального района Челябинска Виктор Ереклинцев.

По информации Агентства инновационного и инвестиционного развития областного центра, озвученной чиновником, на прошлой неделе подрядчик получил замечания от специалистов, проводивших экспертизу, и взял время на исправление недостатков. После того как замечания были исправлены, в минувшую пятницу, 12-го августа, проект направили на повторную экспертизу.

«Думаю, ответ будет получен через пару-тройку дней. К сожалению, это не от нас зависит. Ждем», - отметил Виктор Ереклинцев, отвечая на вопрос по срокам заключения контракта на долгожданное благоустройство Сада камней.

Глава Центрального района подчеркнул, что все контракты, все сметы по первоначальному проекту уже подготовлены.

«То есть как только мы получим экспертизу, нам будет достаточно буквально пары дней, чтобы привести проект в соответствие с ценами, которые уже «выйдут» из экспертизы. И запускаем проект в работу», - сказал Виктор Ереклинцев.

Ход реализации проекта глава Центрального района, который обещали превратить в цветущий и благоухающий зеленый уголок с лежаками и мольбертами, будет держать на личном контроле.