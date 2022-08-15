15.08.2022
Полицейские Челябинска задержали ОПГ, специализирующуюся на краже дизельного топлива
15.08.2022
На курорте «Солнечная долина» состоялся фестиваль йоги и музыки
15.08.2022
Челябинская область запустила сервис по карте болельщика
15.08.2022
В Пластовском районе жена «сдала» гражданского мужа судебным приставам
15.08.2022
Главный полицейский Челябинска остался недоволен количеством добровольных дружин
15.08.2022
Упражнения для координации движений
Проект благоустройства челябинского Сада камней направлен на повторную экспертизу
27.06.2022
Благоустройство Сада камней и инклюзивного сквера в Челябинске скоро начнется
20.06.2022
Наталья Котова: С благоустройством Сада камней и инклюзивного сквера нужно поспешить
25.04.2022
Благоустройство Сада камней и инклюзивного сквера начнется в Челябинске этим летом
05.07.2021
Челябинские вандалы добрались до песчаных скульптур в Саду камней
Челябинцы требуют признать незаконным неопубликованное распоряжение мэрии об изменении границ леса
12.08.2022
Замминистра здравоохранения Челябинской области отправлен в отставку
12.08.2022
В Карталинском районе введен особый противопожарный режим
11.08.2022
Литр молока в Челябинской области за год подорожал на 14 рублей
11.08.2022
История материнской любви, обернувшаяся предательством и судом
10.08.2022