Проект «Зеленый пояс Челябинска» готов к публичным слушаниям

Региональная Общественная палата совместно с общественным объединением «Эко-Standart» накануне, 30 июня, завершили процедуру подготовки проектной документации будущего «Зеленого пояса» Челябинска к публичным слушаниям.

Советом Общественной палаты решено что проект «Зеленый пояс Челябинска» обсудят на очных общественных слушаниях, которые состоятся 15 июля в 11 часов. По предварительным данным, слушания состоятся в Доме архитектора, по адресу: проспект Ленина, 41-А.

Как отмечает «Эко-Standart», каждый участок, представленный в проекте, рассмотрен на рабочих группах с органами государственной власти и муниципалитетами. В рамках обсуждения проекта гражданам предлагается ознакомится с проектом на специально созданном общественниками ресурсе.

Оставить свой отзыв о проекте можно в электронном виде по адресам Общественной палаты: 7371657_op@mail.ru и «Эко-Standart»: ecostandart74@gmail.com, а также в письменном виде – на проспекте Ленина, 59 (приемная ОПЧО). Все неравнодушные к данной теме челябинцы приглашаются к участию в слушаниях.

После прохождения общественных слушаний проект попадет на рассмотрение в Законодательное собрание региона.

Общественники отмечают, что «Зеленый пояс» - это своего рода защитный каркас из существующих насаждений и естественных лесов вокруг городов, играющий важную экологическую роль. Такие пояса активно создаются по всей России, чтобы защитить города от вредных выбросов и опасных ветров. В «зеленых поясах» устанавливается особый охранный режим и увеличиваются штрафы за его нарушения; после установления границ запрещается уменьшать площадь «зеленого пояса». По мнению экоактивистов, все это поможет сохранить действующие леса от возможной вырубки и даст возможность сохранить в стране реликтовые боры и их экосистему.

«Для жителей Челябинска сохранение зелёных насаждений - это приоритет, так как все хотят сохранить как можно больше деревьев. На данной территории будут запрещены сплошные рубки зеленых насаждений. Помимо этого, под запрет попадет размещение опасных отходов, строительство опасных производств и предприятий, размещение навоза, который образуется от животноводческих и птицеводческих комплексов и вывозится на поля. Мы стремимся сохранить «легкие» нашего города и надеемся, что на этих территориях будут появляться все больше зелёных насаждений. Площадь спроектированного «Зеленого пояса» составит более 26 тысяч гектаров. Это - действующие леса, парки, зеленые зоны, не используемые сельхозполя, давно занятые лесами, которые получат охранный статус. Туда также войдут Челябинский, Каштакский, Ужовский боры, городские леса, зеленые зоны Челябинска, Копейска, земли лесного фонда Сосновского и Красноармейского района, лесные насаждения вдоль реки Миасс и Шершневского водохранилища», - сообщил руководитель экологического объединения «Эко-Standart» Сергей Ефимов.

Он подчеркнул, что в проект «Зеленый пояс» попадут леса, расположенные около ЖК «Ньютон» и между «Парковым» и улицей Захаренко - сегодня данные участки периодически становятся «горячими точками» и предметом спора между застройщиками и местными жителями.

«Иными словами, границей пояса должны стать все зеленые насаждения в пределах объездной дороги вокруг Челябинска и прилегающих территорий. На протяжении полугода эксперты нашего движения вели работу с министерством экологии и Главным управлением лесами региона, а также муниципалитетами, которые поддержали нашу идею. Мы надеемся, что граждане также поддержат наш проект, а депутаты его утвердят, и мы сможем сохранить леса для нас и наших потомков», - сказал Сергей Ефимов.