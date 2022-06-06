Проезжую часть возле Шершневского водохранилища ждет новая жизнь

Власти Челябинска планируют в ближайшее время отремонтировать провести ремонтные работы на дороге на дамбе Шершневского водохранилища.

Как сообщил сегодня, шестого июня, на традиционном аппаратном совещании в администрации города заместитель главы по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов, планируется ремонт на дамбе Шершневского водохранилища и на путепроводе «Челябинск-Главный».

«Дамба находится в неудовлетворительном состоянии. Будет проведена тщательная проверка, после чего начнутся ремонтные работы», - сказал Ксензов.

Также чиновник заявил о ремонте моста в районе железнодорожного вокзала.

«Составлена дефектная ведомость по путепроводу «Челябинск-Главный». Проводим конкурсные процедуры на его ремонт», - сказал Ксензов.

Возникает вопрос, а как же заявление заместителя министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александра Егорова о предполагаемом строительстве объекта «Строительство трамвайной линии по улице Дзержинского от железнодорожного вокзала до улицы Гагарина»?

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», планируется расширить путепровод для того, чтобы пустить там трамваи. Для этого нам необходимо сделать дополнительные две полосы движения по краям. Сейчас заказано технико-экономическое обоснование, после этого будет происходить проектирование данного участка. А зачем тогда там делать текущий ремонт? Деньги бюджетные девать некуда?

А ремонт проезжей части возле дамбы на Шершневском водохранилище, видимо, связан с анонсируемым расширением улицы Худякова, которое вызывает неоднозначное отношение горожан.