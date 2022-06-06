06.06.2022
Власти Челябинска объяснили, как выбирали земельный участок под новый пункт полиции
06.06.2022
Молодые металлурги ЧЦЗ помогли исполнить детские мечты
06.06.2022
За неделю ковид оборвал жизни 21 южноуральца
06.06.2022
Детские песочницы Челябинска наполняют «строительной смесью» вместо песка
06.06.2022
Челябинский аэропорт восстановил работу после эвакуации пассажиров
06.06.2022
В Челябинской области еще одного выпускника удалили с ЕГЭ без права пересдачи в этом году
Проезжую часть возле Шершневского водохранилища ждет новая жизнь
03.06.2022
Проспекту Победы подготовиться: трамвайные остановочные комплексы здесь подвергнутся реновации
03.06.2022
Путин: Как мы и договаривались, М-12 будет продлена до Екатеринбурга, Тюмени и Челябинска
03.06.2022
В Челябинске появятся новые выделенные полосы для общественного транспорта
03.06.2022
Власти пока не планируют полностью закрывать мост из Ленинского района из-за возможной прокладки трамвайных путей
В Челябинске прошла творческая встреча с артистами Ленкома
05.06.2022
Защитники челябинского леса подали уведомление на проведение митинга
04.06.2022
Защитники челябинского леса на Тополинке заявили о намеренном затягивании дела в суде
03.06.2022
КСП оценит инициативное бюджетирование в Челябинской области
03.06.2022
«Сказочный дорожник»: Егоров сделает особые проезды для спецтехники на Цвиллинга
02.06.2022