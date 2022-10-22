Профсоюзные активисты Челябинской области приняли участие во всероссийском форуме

Профсоюзные активисты Челябинской области приняли участие во Всероссийском профсоюзном молодежном форуме «ПрофВзлет», который прошел в Нижнем Новгороде для учащейся и работающей молодежи здравоохранения России и стран СНГ.

Основными темами масштабного образовательного мероприятия стали наставничество, преемственность и профессиональное выгорание.

Более двухсот участников форума встретились с председателем профсоюза работников здравоохранения России Анатолием Домниковым, заместителем губернатора – министром здравоохранения Нижегородской области Давидом Мелик-Гусейновым, проректором Приволжского исследовательского медицинского университета Еленой Богомоловой и другими лидерами отрасли.

На профильных дискуссионных площадках, вместе с несколькими десятками российских и зарубежных экспертов, главный специалист по связям с общественностью и информационной работе Челябинской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ Ирина Штракбеин рассказала о роли профсоюзов в предотвращении профессионального выгорания среди медицинских работников.

Также спикеры делились опытом преемственности и наставничества учреждениях здравоохранения России. Председатель постоянно действующей комиссии по работе с молодежью комитета Челябинской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ Полина Емельянова рассказала о мероприятиях, проводимых профсоюзом в Южно-Уральском государственном медицинском университете, способствующих выявлению лидерских качеств студентов: выездной школе актива «Профсоюзный авангард»; школе тьюторов; конкурсе «Студенческий лидер».

Выработанные на «ПрофВзлете» практики будут обобщены Центральным комитетом профсоюза работников здравоохранения РФ и разосланы по региональным организациям, рассказала Ирина Штракбеин агентству «Урал-пресс-информ».

Кроме того, участники заочно приняли резолюцию, в которой отразили больше 20 пунктов, характеризующих необходимые изменения, и обозначили конкретные шаги по решению обсуждаемых на семинаре проблем.

Резолюцию направят в Минздрав, ФНПР, Росмолодежь и другие государственные и профсоюзные инстанции.