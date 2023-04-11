Новая добрая традиция профсоюзов бюджетной сферы Челябинской области

«Что может быть лучше, чем объединить сотрудников и коллег на спортивный праздник в единую сплоченную команду?» – подумали председатели отраслевых профсоюзов бюджетной сферы. Так родилась идея проведения межотраслевых турниров для членов профсоюза здравоохранения, образования и культуры.

Девятого апреля на базе спортивного комплекса Южно-Уральского государственного университета состоялся межотраслевой турнир по многоборью. Мероприятие объединило более 60 участников и десятки болельщиков. Учителя, врачи, воспитатели и медицинские сестры встретились в выходной день, чтобы побороться за денежные призы и награды.

Состязания открылись торжественным построением участников и серией выступлений. Председатель Челябинской областной организации Профсоюза работников образования и науки Челябинской области Юрий Конников обратился к участникам события с приветственным словом:

«Сегодня здесь присутствуют представители 15 муниципалитетов со всей Челябинской области. Отрадно осознавать, что так много людей хотят провести выходной день с пользой для здоровья. Соревнования направлены на сплочение коллективов и установление новых дружеских связей между нашими отраслями, ведь сотрудникам бюджетной сферы нечего делить, спортивных наград».

Председатель Челябинской областной организации Профсоюза работников здравоохранения РФ Денис Рываев пожелал участникам интересной игры и честной победы.

Денис Рываев также отметил, что спортивные мероприятия - не только эффективный инструмент тимбилдинга, но и отличный метод профилактики профессионального выгорания.

На церемонии открытия турнира в исполнении юной вокалистки прозвучал гимн Российской Федерации. Также для участников соревнований выступил творческий коллектив Южно-Уральского государственного университета.

Состязания проводились в несколько этапов. Каждый участник выступал в нескольких спортивных дисциплинах: дартс и настольный теннис. Также после прохождения испытаний все спортсмены могли посетить плавательный бассейн.

Для большей части игроков определяющим стало не столько завоевание призовых мест, а азарт и удовольствие от турнира, чего и стремились достичь организаторы соревнований.

О своем пути к финалу, впечатлениях от борьбы и сильных соперниках рассказала победительница турнира среди женщин, врач-рентгенолог Дарья Базилова:

«Я никогда не была профессиональной спортсменкой, но играть в настольный теннис любила всегда. В дартс вообще играла в своей жизни всего несколько раз. Именно поэтому для меня победа была неожиданной, но очень приятной. Я видела, какой высокий уровень подготовки у некоторых девушек, но сегодня мне повезло немного больше, чем другим».

Лучшими игроками межотраслевого турнира по многоборью среди женщин - членов профсоюза здравоохранения, образования и науки Челябинской области признаны:

1-е место - Дарья Базилова, ГБУЗ «Челябинская областная клиническая больница»;

2-е место - Марина Кузнецова, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области»;

3-е место - Дарья Бочкарёва, ГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи», Сатка;

3-е место - Наталья Лепаловская, МОУ «Вишневогорская СОШ №37».

Среди мужчин показали сильную игру на всех этапах соревнований и стали победителями:

1-е место - Давид Муртазин, гимназия №76, Челябинск;

2-е место - Владислав Волков, ГБУЗ «Областная клиническая больница №2»;

3-е место - Сергей Шлей, ГБУЗ «Челябинская областная клиническая больница»;

3-е место - Андрей Селютин, МДОУ «Детский сад №11», Челябинск.

Они разделили призовой фонд соревнований, который составил 30 000 рублей. Каждый участник унес с собой на память дипломы и кубок за участие, но главной наградой для всех стали позитивные эмоции и заряд хорошего настроения.

Напомним, что это не первый опыт межотраслевых соревнований среди членов профсоюза здравоохранения и образования. В феврале этого года прошел открытый турнир по русскому бильярду.