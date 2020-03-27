ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Прокуратура Челябинской области встала на защиту бездомных животных

Общество
Сегодня, 14:07
Автор: 
Инна Шемаева

Прокуратурой Челябинской области проведена проверка исполнения органами местного самоуправления полномочий по организации отлова безнадзорных животных. Контракты заключены только в восьми муниципалитетах.

Законом Челябинской области для органов местного самоуправления предусмотрены субвенции на 2020 год на организацию мероприятий по отлову бездомных животных, в том числе их транспортировке и передаче их в приюты, а также на организацию мероприятий, проводимых в приютах для животных.

"Прокурорской проверкой установлено, что только в восьми муниципалитетах заключены контракты на организацию мероприятий по отлову животных. Условия контрактов включают транспортировку животных и их немедленную передачу в приюты, в том числе организацию мероприятий, проводимых в приютах для животных, в соответствии с требованиями законодательства. На территории 24 муниципальных образований переданные государственные полномочия до настоящего времени не исполняются", - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

В Златоусте, Чебаркуле, Копейске, Нагайбакском муниципальном районе контракты находятся на стадии заключения. В остальных образованиях переданные полномочия реализованы не в полном объеме. В Челябинске аукционы объявлены, но с нарушением закона.

Так, Челябинское УФАС выявило ряд нарушений законодательства о контрактной системе при составлении аукционной документации по безнадзорным животным.

Жалоба на некорректно составленные документы по аукциону «Организация мероприятий, проводимых в приютах для животных на территории Челябинска», поступившая в региональный антимонопольный орган от частного лиц.

В отношении заказчика - городского управления экологии и природопользования - будет возбуждено дело об административном правонарушении. Заказчик будет привлечен к административной ответственности.

Автор: 
Инна Шемаева
Отправить новость
Общество
18.02.20 17:39
Бурматов предложил выделять регионам федеральные средства на приюты для животных
Общество
10.02.20 15:10
Пассажиров челябинского транспорта учат гуманному отношению к животным
Общество
24.01.20 11:54
«Мины» на желтом снегу
Жители Челябинска не хотят убирать кучи за своими питомцами и сами ходят под куст
Общество
22.01.20 17:10
В Челябинской области начинается большая работа по улучшению жизни безнадзорных животных
Сегодня, 11:14
В Челябинской области девять новых случаев коронавируса
Вчера, 23:37
Анонсы событий и мероприятий на 27 марта
Вчера, 16:50
Как будут работать южноуральские медучреждения в нерабочую неделю?
Вчера, 15:34
В нерабочую неделю мусор будут вывозить в обычном режиме
Вчера, 14:46
В Челябинске идет набор на службу в полицию
Вчера, 14:31
Анализ на коронавирус будут делать еще в трех городах Челябинской области
Вчера, 14:10
В Челябинской области пациентов с диабетом возьмут под особый контроль
Вчера, 13:40
Компания «Интерсвязь» наращивает мощности интернет-соединений и дарит бесплатные сервисы
Вчера, 12:57
Депутат из Челябинска предложила Текслеру снизить тарифы для пожилых садоводов
Вчера, 12:06
Митрополит Григорий обратится к прихожанам с призывом воздержаться от походов в храмы
Общество
Сегодня, 12:24
Коронавирус распространяется по Челябинской области
Общество
Сегодня, 11:14
Всего 20 инфицированных
В Челябинской области девять новых случаев коронавируса
Новости
Сегодня, 13:44
Общество
Челябинец рвет шаблоны в шоу «Comedy Баттл»
Сегодня, 13:27
Происшествия
Семьи погибших при взрыве бытового газа в Магнитогорске получат по одному миллиону рублей
Сегодня, 13:25
Общество
В Челябинской области отменили весенние ограничения на движение большегрузов
Сегодня, 13:22
Происшествия
Жителям дома, пострадавшего от взрыва газа в Магнитогорске, разрешили вернуться в свои квартиры
Сегодня, 13:20
Происшествия
В СК официально прокомментировали задержание магнитогорца, который принес в жилой дом газовый баллон
Опрос

Как вы считаете: Администрация Челябинска несёт ответственность за вырубку деревьев в городе?

Да
97%
Нет
3%
Материалы рубрики
Сегодня, 13:44
Общество
Челябинец рвет шаблоны в шоу «Comedy Баттл»
Сегодня, 13:25
Общество
В Челябинской области отменили весенние ограничения на движение большегрузов
Вчера, 23:37
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 27 марта
Вчера, 15:34
Общество
В нерабочую неделю мусор будут вывозить в обычном режиме
Вчера, 14:46
Общество
В Челябинске идет набор на службу в полицию
Теги
животные
прокуратура Челябинской области
Челябинск
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика