Прокуратура Челябинской области встала на защиту бездомных животных

Прокуратурой Челябинской области проведена проверка исполнения органами местного самоуправления полномочий по организации отлова безнадзорных животных. Контракты заключены только в восьми муниципалитетах.

Законом Челябинской области для органов местного самоуправления предусмотрены субвенции на 2020 год на организацию мероприятий по отлову бездомных животных, в том числе их транспортировке и передаче их в приюты, а также на организацию мероприятий, проводимых в приютах для животных.

"Прокурорской проверкой установлено, что только в восьми муниципалитетах заключены контракты на организацию мероприятий по отлову животных. Условия контрактов включают транспортировку животных и их немедленную передачу в приюты, в том числе организацию мероприятий, проводимых в приютах для животных, в соответствии с требованиями законодательства. На территории 24 муниципальных образований переданные государственные полномочия до настоящего времени не исполняются", - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

В Златоусте, Чебаркуле, Копейске, Нагайбакском муниципальном районе контракты находятся на стадии заключения. В остальных образованиях переданные полномочия реализованы не в полном объеме. В Челябинске аукционы объявлены, но с нарушением закона.

Так, Челябинское УФАС выявило ряд нарушений законодательства о контрактной системе при составлении аукционной документации по безнадзорным животным.

Жалоба на некорректно составленные документы по аукциону «Организация мероприятий, проводимых в приютах для животных на территории Челябинска», поступившая в региональный антимонопольный орган от частного лиц.

В отношении заказчика - городского управления экологии и природопользования - будет возбуждено дело об административном правонарушении. Заказчик будет привлечен к административной ответственности.