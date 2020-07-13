Прокуратура на стороне водителей

Прокуратура Челябинска требует, чтобы застройщик демонтирует дорожные знаки, которые он установил. Их более 90. В суд обратились местные жители.

Прокуратурой городапроведена проверка по обращению жильцов дома № 80 по Комсомольскому проспекту о неправомерных действиях застройщика по установке на дворовой территории знаков дорожного движения.

«Установлено, что застройщиком дома без наличия законных оснований на придомовой территории установлено более 90 знаков дорожного движения, в том числе «работает эвакуатор», «остановка запрещена», - сообщила старший помощник прокурора Наталья Мамаева.

Суд встал на сторону прокуратуры, но застройщик не согласился и подал жалобу. Курчатовским районным судом Челябинска рассмотрено административное исковое заявление ООО «Перспектива» о признании акта прокурорского реагирования недействительным.

По результатам проверки руководителю ООО «Перспектива» внесено представление об устранении выявленных нарушений и демонтаже дорожных знаков.

Кроме того, в настоящее время в суде рассматривается исковое заявление прокурора района с требованием обязать ООО «Перспектива» демонтировать установленные знаки дорожного движения.